LSC 1890 houdt door late treffer alles in eigen hand

Over wisselen gesproken. Trainer Marcel Valk had ten opzichte van vorige week toen LSC 1890 nipt van Beilen won, een paar wijzigingen doorgevoerd. Zo keerde Han Miedema terug als linksback en draafde Allard Westerdijk in plaats van Rik Jongstra als linksbuiten op.



Eenrichtingsverkeer

Na een indrukwekkende minuut stilte ter nagedachtenis aan Wieger Veenstra ontspon zich een eerste helft die voornamelijk eenrichtingsverkeer te zien gaf, al kwamen de gasten uit Slagharen er heel af en toe gevaarlijk uit. Het meeste gevaar kwam echter van de thuisclub, maar bij kopkansen voor de al genoemde Westerdijk en voor Douwe Wim Terpstra bleef succes uit, terwijl EMMS-doelman Bastin Kleinheerenbrink zijn ploeg bij schoten van Maarten Kingma en Noël Wever overeind hield.



Aluminium

De tweede helft werd aanvankelijk een blauwdruk van het eerste bedrijf. Opnieuw maakte LSC 1890 het spel en loerde EMMS op de counter. Opnieuw bleef Sneker succes echter uit, zoals bij inzetten van Kingma en Patrick Zijda, terwijl bij pogingen van laatstgenoemde en Westerdijk alleen het overigens zeer fraaie geluid van trillend aluminium over het “Craven Cottage” van de Waterpoortstad klonk.



Over

Toen vervolgens een bal van de doellijn werd gehaald, leek de wedstrijd op nul-nul uit te draaien. Leek, want vijf minuten voor het einde van de reguliere speeltijd liet Kingma in de rebound eindelijk het net bollen en een paar minuten later na het “banbrekende" werk van de middenvelder viel bij een inzet van Westerdijk bijna de tweede Sneker treffer.



Dat leidde blijkbaar tot frustratie c.q. irritatie bij EMMS-doelman Bastin Kleinheerenbrink, want hij ging in de slotminuut zijn boekje te buiten, waarna het op last van arbiter Over voor hem echt over was. Dat leverde LSC 1890 echter geen voordeel op, omdat de resterende speeltijd tekort was om van de overtalsituatie te profiteren. Het grote profiteren moet echter komende zondag gebeuren, wanneer in Epe de krachtmeting met de lokale SV op het programma staat. Dan kan LSC 1890 de koppositie overnemen en daarvoor was de overwinning op EMMS hoe nipt ook, dus van belang.

LSC 1890 - E.M.M.S. 1-0 (0-0)

Doelpunten: 1-0 Maarten Kingma (85.)

Scheidsrechter: B.H. Over

Gele kaart: Noël Wever (LSC 1890)

Rode kaart: Bastin Kleinheerenbrink (EMMS)

Opstelling LSC 1890: Jesse van Sermondt, Han Miedema. Douwe Wim Terpstra, Rodi de Boer, Aaron Brouwer, Maarten Kingma (90. Jocelyn Haaima), René Cnossen, Patrick Zijda, Allard Westerdijk, Noël Wever (90. Patrick Haitjema) en Tom Doldersum (75. Rens Zwaagstra)