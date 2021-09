LSC 1890 heer en meester

SNEEK- Voor een onderhoudende wedstrijd heb je twee goed voetballende ploegen nodig. Vandaag stond er maar één aan de aftrap. LSC 1890 was namelijk heer en meester en hoewel de ploeg van trainer Marcel Valk soms slordig was in de opbouw en de afwerking was de seizoen ouverture voor de blauwhemden eigenlijk niet meer dan een soort trainingspartijtje of met andere woorden, een "rondo in blue rondo".

Drachten werd van het kastje naar de muur getikt en liep in grote delen van de wedstrijd achter LSC 1890 aan. Pas in de tweede helft kwam men een paar keer in de buurt van doelman Jesse van Sermondt die in negentig minuten slechts twee keer echt gestrekt moest. Verder sloeg vooral de thuisclub op de pauken. Dat leverde al na drie een roffel op, toen de goalie van Drachten onder druk van Tarik Bourakba bij een hoog opstuitende bal in de fout ging en het belangrijkste spelattribuut tot ieders verrassing over de doellijn stuitte.

Na die snelle openingstreffer bleef de volgende roffel lang uit, al lag meer aan LSC 1890 zelf dan aan de kwaliteiten van de tegenstander. De Snekers probeerden in een hoog tempo door de vijandelijke linies te snijden en dat ging in de eindfase niet altijd even zorgvuldig, al waren er ook momenten dat de alarmbellen in de Drachtster defensie achter elkaar afgingen zoals bij een vrije trap van Bourakba en na een steekpass van Rens Zwaagstra op Noël Wever.



Niet lang na laatstgenoemde actie kreeg LSC 1890 een corner waarbij de bal door Douwe Wim Terpstra werd ingekopt en waarbij Patrick Zijda uiteindelijk het laatste tikje gaf. Bij die treffer zag de doelman van Drachten er andermaal niet goed uit, maar niet veel later viel hem bij een diagonale inzet van Tarik Bourakba weinig te verwijten. Het was na een prachtige pass van Tom Doldersum en dito assist van Noël Wever een fraaie episode, waarna het eerste bedrijf werd afgesloten met een sterk staaltje uitverdedigen van LSC 1890, een schot van Rens Zwaagstra en een combinatie tussen Doldersum en Wever, waarbij uiteindelijk geen afmaker werd gevonden.



In de beginfase van de tweede helft die overigens ietwat rommelig verliep, moest LSC-doelman Van Sermondt bij een vrije trap een keer handelend optreden en verdween de bal aan de andere kant bij een identieke spelhervatting van Tarik Bourakba langs alles en iedereen. Kort daarna verrichte Van Sermondt bij een uithaal zijn beste daad, waarna Wever in de 65ste minuut uit een hoekschop van Bourakba met een kopbal eindelijk de vierde treffer liet noteren. De uitvoering was bijzonder fraai en dat gold ook voor de volgende combinatie tussen Terpstra en Zwaagstra, al bereikt diens "balletje breed" net niet tot een medespeler. Kort daarop werd het eindstation na een mooie combinatie tussen Bourakba en Han Miedema echter wel bereikt en tilde laatstgenoemde met een inzet in de verre hoek de stand naar 5-0.



Een paar minuten later kwam bij LSC 1890 o.a. Rik Jongstra in de ploeg en hij kon bij zo'n beetje zijn eerste actie net niet bij een voorzet van Bourakba die even later zag dat treffer nummer zes vanwege buitenspel niet het vereiste stempel kreeg. Vervolgens miste een kopbal van Bourakba de benodigde kracht en de noodzakelijke richting, maar nog geen minuut later profiteerde Jongstra met dodelijke precisie van een van richting veranderde bal en maakte hij alsnog het halve dozijn vol. Die stand leek in de slotminuten nog hoger uit te vallen, maar na voorbereidend werk van Doldersum lukte het Bourakba niet om op de zevende dag bij een dot van een kans de zeven vol te maken. Derhalve bleef het bij 6-0 en ook die uitslag liet aan duidelijkheid niets te wensen over, al had er met iets meer zorgvuldigheid ook gemakkelijk een hogere overwinning ingezeten.

LSC 1890 - Drachten 6-0

Doelpunten: 1-0 onbekende speler (3. e.d.), 2-0 Patrick Zijda (34.), 3-0 Tarik Bourakba (37.), 4-0 Noël Wever (66.), 5-0 Han Miedema (73.), 6-0 Rik Jongstra (83.)

Scheidsrechter: mevr S. de Jong

Gele kaart:

Opstelling LSC 1890: Jesse van Sermondt, Aaron Brouwer, Douwe Wim Terpstra, Rodi de Boer, Allard Westerdijk (58. Han Miedema), Rens Zwaagstra (78. Bradley Steensma), René Cnossen, Patrick Zijda Tom Doldersum, Noël Wever (78. Rik Jonstra) en Tarik Bourakba

Bron: https://pengel.weebly.com/