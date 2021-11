LSC 1890 genadig voor Beilen

SNEEK - Na het niet al te beste optreden in de beker had de formatie van trainer Marcel Valk iets recht te zetten en aan die opdracht voldeed LSC 1890 ruimschoots, al doet einduitslag wellicht anders vermoeden. De Snekers waren echter heer en meester en met een 2-0 nederlaag kwam Beilen er dan ook genadig van af, ook al omdat de arbiter bij zeker twee situaties een (terechte) roep om een strafschop negeerde.

Een van die situaties deed zich in de slotminuut voor. Ondanks dat het om een schoolvoorbeeld ging, besloot de leidsman de discussies uit de weg te gaan en voor het einde te fluiten. Een eventuele strafschop was overigens alleen voor de statistieken van belang geweest, want de opbrengst van de wedstrijd zat toen al lang en breed in de Sneker pocket.

​Die wedstrijd begon met een mislukt schot van de gasten en ook in het verdere vervolg had LSC-doelman Jesse van Sermondt niet of nauwelijks iets van de geelhemden te duchten, al probeerde hij het in de openingsminuten bij een diepe bal nog even spannend te maken. Het liep echter goed af, net zoals de eerste acties van Sneker zijde vanuit Drents perspectief goed afliepen. Een poging van Tom Doldersum belandde namelijk naast de goal en een steekpass van Maarten Kingma op diezelfde Doldersum was net te scherp.

Een voorzet van Han Miedema was daarentegen op maat en bood de vrijstaande Tarik Bourakba een goede kopkans. De bal verdween via de vingertoppen van doelman Remco Vos echter over en later in het eerste bedrijf toen achtereenvolgens Douwe Wim Terpstra - hij had er meer van moeten maken - en Patrick Zijda identieke kansen kregen, bleek dat koppen niet de grootste Sneker kwaliteit is en dat het wellicht tijd wordt om de aloude kopgalg weer in te voeren.

Daarvoor had doelman Vos de bezoekers al een keer voor een achterstand behoed, toen Kingma na een briljante pass van Bourakba alleen voor hem opdook. Nadat Beilen aan de andere kant heel even voor dreiging zorgde, leverde een verkeerde terugspeelbal de volgende Sneker mogelijkheid op. Via via kwam de bal bij Kingma en die teisterde de kruising, waarna een poging van Zijda te ruim bemeten was en Doldersum na een teruggetrokken bal niet meer dan een schotje produceerde.

Niet veel later viel echter toch de openingstreffer. Na een hoekschop hanteerde LSC 1890 het wapen van de omschakeling dat doorgaans tegen de ploeg gebruikt wordt. Bij die vlijmscherpe counter stuitte Bourakba in eerste instantie op Vos, waarna de meegelopen Kingma de rebound binnen tikte (1-0). Die voorsprong was dik verdiend en had niet alleen al eerder op het bord moeten staan, maar had voor rust ook uitgebreid moeten worden. Noël Wever kreeg namelijk tot twee keer toe een kans uit de buitencategorie, maar liet evenzo vele malen na om de marge te verdubbelen.

Nadat het eerste bedrijf door Beilen werd besloten met een vrije trap die ruim over ging, kreeg LSC 1890 kort na rust een corner na een inzet van Bourakba een corner. Die leverde echter niks op en even later toen laatstgenoemde het na een steekpass van René Cnossen met een puntertje probeerde, was de oogst ook nihil. Niet lang daarna slaagde Doldersum er ook niet in om de bal langs Vos te werken en na een voorzet van Han Miedema waarbij Bourakba onderuit ging, deed zich de eerste roep om een strafschop voor.

Die roep werd niet gehonoreerd, waarna Beilen twee keer een poging ondernam. Bij de eerste poging verdween de bal richting het zwembad en bij de tweede kreeg de aarzelende Van Sermondt van de "scheids" het voordeel van de twijfel. Over de redding van doelman Vos bij een omhaal bestond daarentegen geen enkele twijfel. Die was van grote klasse en dat gold even in niet mindere mate voor een inzet van Kingma, die de bal na een steekpass vanuit de draai op zeer fraaie wijze in de verre hoek schoot (2-0). Kingma kreeg even later op bijna dezelfde plek nog een mogelijkheid, doch deze keer was zijn inzet - een lob - net niet goed genoeg om Vos opnieuw te verschalken.

Bij de Snekers had Wever toen inmiddels plaats gemaakt voor Lennart Landstra en later zou ook Jan Wiebe Groninger nog zijn opwachting maken. Dat leidde tot de nodige omzettingen, maar of het daardoor kwam dat het laatste kwartier minder was, is lastig te duiden. In ieder geval kwam het niveau toen niet meer in de buurt van dat uit de eerste 75 minuten, al klopte LSC 1890 nog wel een paar keer op de deur en in de slotminuut gaf de arbiter zoals hiervoor al werd vermeld, een handig vervolg aan wat toch eigenlijk een schoolvoorbeeld van een strafschop was. Derhalve bleef het bij 2-0 in het voordeel van LSC 1890 en met die uitslag kwam Beilen er genadig vanaf.

LSC 1890 - Beilen 2-0 (1-0)

Doelpunten: 1-0 Maarten Kingma (30.), 2-0 Kingma (64.)

Scheidsrechter: H. van Schepen



Opstelling LSC 1890: Jesse v Sermondt, Han Miedema, Douwe Wim Terpstra, Rodi de Boer, Allard Westerdijk, Maarten Kingma, René Cnossen, Patrick Zijda, Tom Doldersum (Jan Wiebe Groninger), Noël Wever (Lennart Landstra) en Tarik Bourakba

Bron: https://pengel.weebly.com/