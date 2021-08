LSC 1890 en Jubbega vemaken het publiek

Die verdeling die plaatsvond in een wedstrijd waarin LSC 1890 de bal mocht hebben en waarin Jubbega in de omschakeling probeerde toe te slaan. leek in de openingsminuten de kant van de thuisclub op te vallen. De ploeg van trainer Marcel Valk kreeg namelijk al snel een goede mogelijkheid, maar na voorbereidend werk van Tarik Bourakba was de inzet van Lennart Landstra niet venijnig genoeg, iets wat hem later in het eerste bedrijf nog een keer zou overkomen. Ook een inzet van Bourakba zorgde niet voor veel problemen, waarna LSC 1890 bij een vrije trap van de bezoekers aan de openingstreffer ontsnapte.

Nadat aan de andere kant ook een behoorlijke kans kon worden bijgeschreven, gebruikte de thuisclub bij een Jubbegaster counter onreglementaire middelen, waarna de toegekende vrije trap door Jacko de Jong over doelman Jesse Van Sermondt in de verre hoek werd gekruld. Daarbij rekende de Sneker goalie overduidelijk op een voorzet, maar ook als hij iets meer naar achteren had gestaan, had hij waarschijnlijk veel moeite gehad om de fraai ingeschoten bal te pareren.



Vervolgens was het kruit bij Landstra zoals hiervoor al werd aangestipt, opnieuw niet al te explosief en leverde zowel een fraaie actie van Max Houtkoop als ééntje van Noël Wever niet meer dan een hoekschop op. Na die laatste corner liet de ploeg van trainer Inne Schotanus zien hoe een counter moet worden uitgevoerd. Die uitvoering grensde namelijk aan perfectie, te meer omdat die uiteindelijk de 0-2 van Daan Brander opleverde.



Na die tweede tegentreffer ging de thuisclub op jacht naar de aansluiting, maar zowel een scherpe voorzet van Tom Doldersum als een doelpoging van Patrick Zijda leverde geen rendement, zulks in tegenstelling tot de volgende Sneker aanval. Na een crosspass van Han Miedema leverde Bourakba de bal op maat af bij Noël Wever en met een intikker verkleinde hij de achterstand. Die achterstand liep na iets meer dan een half uur echter weer op en de wijze waarop dat tot stand kwam, viel in de categorie "cadeautjes". Een tekorte inworp bood de al genoemde Daan Brander namelijk de gelegenheid om de Sneker sluitpost te omspelen, waarna hij de hoek voor het uitkiezen had.



Het Sneker antwoord liet met een inzet net over de doellijn echter niet lang op zich wachten, waarna Rodi de Boer niet over geluk mocht klagen. De centrale verdediger schoot de bal bij een ingreep namelijk buiten het bereik van Jesse van Sermondt op de eigen paal. Na dat schrikmoment klopte LSC 1890 via Bourakba, De Boer en Landstra nog een paar keer op de deur. De doelpoging van Bourakba verdween over en na de actie van De Boer ontbrak bij LSB 1890 de bezetting voor de goal, terwijl een inzet van Landstra nadat een aanval na een voorzet van Doldersum doorliep, evenals die van Bourakba te ruim bemeten was.



Met nieuw elan (lees: veel nieuwe spelers) begon LSC 1890 aan de tweede helft en aan de achtervolging, maar na enige hectiek voor de vijandelijk goal, was vooral Jubbega dreigend. Zo moest Martijn Zwaga ten koste van een corner de angel uit een aanval halen, waarna Bradley Steensma even later op onorthodoxe wijze voor opruiming en opluchting zorgde. Een treffer leek niettemin echter slechts een kwestie van tijd en die tijd brak kort daarop aan, toen de Sneker defensie na een voorzet vanaf rechts Daryl de Vries compleet uit het oog verloor en die de bal volledig vrijstaand hard en hoog in de touwen volleerde.



Een paar minuten na die volley was LSC 1890 echter weer "back in business" toen de doelman van Jubbega onder druk van aanvoerder René Cnossen in de fout ging en laatstgenoemde de bal teruglegde op Noël Wever. Daarbij koos de "captain" in een situatie waarbij hij vanuit een moeilijke hoek ook voor eigen eer en glorie had kunnen gaan, absoluut voor de beste optie.



Over opties gesproken. Na iets meer dan een uur spelen haalde Valk een aantal routiniers naar de kant en stuurde hij met Serge van der Bos, Kars Drukker en Joran de Haan nog meer jeugd - de voorraad talent lijkt aan de Leeuwarderweg onuitputtelijk - naar het front. Zij stonden echter nog maar koud in het veld toen Railey Seraus namens Jubbega een fout in de Sneker defensie resoluut afstrafte. Daarmee was LSC 1890 weer terug bij af, maar "the Blues" lieten zich niet ontmoedigen. Na een voorzet van Patrick Haitjema waarbij de keeper van de derde sluis bijna werd verrast, kreeg de thuisclub een drietal corners. Die brachten echter niks teweeg, zulks in tegenstelling tot de volgende Sneker aanval waarbij Rens van der Zwaag als doeltreffend eindstation fungeerde.



Daarmee was de "drabbelkoek" nog niet op, want even later schoot Rik Jongstra na een actie over rechts de bal tussen keeper en paal binnen (5-5). Hoewel zowel Jubbega als LSC 1890 daarna ieder nog een mogelijkheid kreeg om de wedstrijd naar zich toe te trekken, bleef het daarbij en daarmee kreeg deze reclamespot voor het amateurvoetbal over het geheel genomen een terechte uitslag.

LSC 1890 - Jubbega 5-5 (2-3)

Doelpunten: 0-1 Jacko de Jong (12.), 0-2 Daan Brander (17.), 1-2 Noël Wever (27.), 1-3 Brander (35.), 2-3 onbekende speler (37.) , 2-4 Daryl de Vries (57.), 3-4 Wever (60.), 3-5 Railey Seraus (68.), 4-5 Rens van der Zwaag (81,), 5-5 Rik Jongstra (85.)

Opstelling LSC 1890 1e helft: Jesse van Sermondt, Aaron Brouwer, Rodi de Boer, Han Miedema, Allard Westerdijk, Lennart Landstra, René Cnossen, Patrick Zijda, Tom Doldersum, Noël Wever en Tarik Bourakba

Opstelling LSC 1890 2e helft: Jesse Molenaar, Han Miedema (65. Joran de Haan), Martijn Zwaga, Bradley Steensma, Patrick Haitjema, Jan Wiebe Groninger, René Cnossen (75. Rodi de Boer), Patrick Zijda (65. Rens Drukker), Rens van der Zwaag, Noël Wever (65. Serge van der Bos) en Rik Jongstra

Bron: www.pengel.weebly.com