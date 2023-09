LSC 1890 door na hectisch potje

Mogelijkheden te over

Dat gebeurde na een hectisch middagj c.q. avondje waarbij beide ploegen tegen een rode kaart aanliepen. Zeerobben in en LSC 1890 na de wedstrijd. De Snekers konden de numerieke meerderheid in de slotfase echter niet uitbuiten, waardoor het tot het allerlaatste fluitsignaal spannend bleef. Die spanning had eerder al een stuk minder kunnen zijn, want beide ploegen kregen mogelijkheden te over om een doelpunt te maken. Zo kreeg Maarten Kingma na een hoekschop van Rik Jongstra een goede kopkans - voor de lijn weggewerkt - terwijl de thuisclub in de omschakeling ook behoorlijk gevaarlijk was.



Van de lijn

Vervolgens verwachtte alles en iedereen - en zeker die met blauw bloed in de aderen - dat de bal na een overtreding op Rodi de Boer en na een fluitje op de stip zou gaan. De arbiter van dienst had in aanloop naar die overtreding echter één van Sneker makelij waargenomen. De “pengel” ging dus niet door, waarna Wytse Tjalsma net te laat kwam om een voorzet van Jongstra te verzilveren.. Diezelfde Jongstra hield vlak voor rust aan een uitbraak een corner over, waarna een kopbal van Rens Zwaagstra van de lijn werd gehaald, Zwaagstra werd daarbij aan het hoofd geraakt en zou evenals De Boer na rust niet meer terugkeren,



Grote kansen

Daarvoor was Zeerobben ook een paar keer gevaarlijk geweest en bij één van die momenten belandde de bal op de paal, terwijl de ploeg van Henk Konings en Drewes Janssen ook meteen na rust met twee grote kansen van zich deed spreken..Niet veel later kreeg Tjalsma er één van hetzelfde kaliber. Zijn inzet verdween net langs de voor hem verkeerde kant van de paal, waarna Zeerobben een uitgelezen mogelijkheid om zeep hielp door de bal in een baan om de aarde te brengen en vervolgens nog een keer het aluminium op zijn weg vond.



Frustratie

Het missen van kansen door de in die fase dominerende thuisclub leidde tot frustratie en Wesley Tankink bracht die met een slaande beweging in beeld. Dat beeld was voor de arbiter meer dan voldoende om de van ONS Sneek overgekomen middenvelder met rood weg te sturen, iets wat Ilias Bourakba na het laatste fluitsignaal ook zou overkomen. Of dat uit frustratie voortkwam, is niet bekend maar Bourakba had even eerder door een matige aanname een kans uit de buitencategorie laten liggen, waarna de laatste uithaal van de thuisclub ook geen effect sorteerde. Daardoor bleef het bij nul-nul en dat was zoals hiervoor al werd vermeld, voor LSC 1890 voldoende om het bekeravontuur te vervolgen.

Zeerobben - L.S.C. 1890 0-0

Scheidsrechter: T. Beijert

Gele kaart: Godert Attema (Zeerobben), Marcel Valk (LSC 1890)

Rode kaart: Wesley Tankink (Zeerobben), Ilias Bourakba (LSC 1890)

​Opstelling LSC 1890: Jesse van Sermondt, Martin de Haan, Rens Zwaagstra (46. Jens Knoop), Rodi de Boer (46. Karsten Drenth), Aaron Brouwer (76. Patrick Haitjema), Patrick Zijda, René Cnossen, Maarten Kingma, Rik Jongstra, Wytse Tjalsma (83. Ilias Bourakba) en Jocelyn Haaima (76. Daan Daniëls)

Bron: https://pengel.weebly.com/