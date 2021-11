LSC 1890 deelt slag uit in Slagharen

SLAGHAREN - LSC 1890 heeft in Slagharen een fikse slag uitgedeeld. De bewoners van de Leeuwarderweg waren op sportpark De Kei veel te sterk voor EMMS en daarbij speelde met name Tarik Bourakba een kei van een wedstrijd. De aanvaller kopieerde namelijk de prestatie die zijn voorganger Jorn Wester gisteren bij Sneek Wit Zwart liet zien, en scoorde eveneens vijf keer.

Daarmee nam hij de totale Sneker productie voor zijn rekening en die productie kwam al snel op gang, want na een klein kwartier liet Bourakba met een stiftje al de openingstreffer noteren. Daarna profiteerde de ploeg van trainer Marcel Valk bijna van een misverstand in de Overijsselse defensie. In plaats van 0-2 verscheen na iets meer dan een half uur echter de gelijkmaker op het bord, toen Milan de Vent zwak verdedigen aan Sneker zijde resoluut afstrafte.

Verdedigen is sowieso al niet de sterkste kwaliteit van de "oude dame" en in de Sneker defensie lijkt het nog steeds zoeken naar de ideale samenstelling. Nu vormden Rodi de Boer, Douwe Wim Terpstra, Allard Westerdijk en Rens Zwaagstra de laatste lijn. Drie van hen zijn van origine middenvelders en Terpstra als enige, echte verdediger is qua snelheid kwetsbaar. Ook Zwaagstra bleek deze middag kwetsbaar, want de gelegenheidsback moest zich in de rust vanwege een blessure laten vervangen.

Met Aaron Brouwer als vervanger was het begin van het tweede bedrijf een blauwdruk van de eerste helft, al ging het nu nog sneller. Na een minuut of zes kopte Bourakba uit een voorzet van Tom Doldersum namelijk al raak en daarmee zette hij zijn ploeg deze middag voor de tweede keer op voorsprong. Na die treffer kregen "the Blues" meerdere mogelijkheden om de marge te vergroten, maar de Snekers slaagden er niet in om daaruit munt te slaan. Zo vond o.a. René Cnossen de doelman van EMMS op zijn weg. Gelukkig heeft LSC 1890 dan nog altijd Bourakba en die liet niet veel later in een tijdsbestek van amper een minuut twee keer zien, hoe je een doelpunt moet maken.

​Daarmee was de wedstrijd beslist, al was een slag om de arm met het duel van december 2019 op het netvlies wel gepast. Toen kwam EMMS nog gevaarlijk dichtbij. Een vergelijkbaar scenario leek deze middag echter niet waarschijnlijk, te meer omdat Valk's manschappen vrolijk doorgingen. Zo was Tom Doldersum na een goedlopende aanval dicht bij de vijfde Sneker treffer. Die verscheen acht minuten later alsnog op het bord en de maker ...... wie anders dan Bourakba die vervolgens voor de lege ringen een publiekswissel kreeg.

​Met de Bourakba-show kwam LSC 1890 in punten gelijk met koploper SV Epe dat niet in actie kwam. De Snekers die een wedstrijd meer in de benen hebben en die komende zondag vlak voor pakjesavond Zuidwolde ontvangen, hebben nu uit acht duels eenentwintig punten vergaard.

E.M.M.S.- LSC 1890 1-5 (1-1)

Doelpunten: 0-1 Tarik Bourakba (13.), 1-1 Milan de Vent (35.), 1-2 Bourakba (51.). 1-3 Bourakba (70.), 1-4 Bourakba (70.), 1-5 Bourakba (86.)

Scheidsrechter: M.J. Arends

Gele kaart: onbekende speler (EMMS), Rens Zwaagstra (LSC 1890)

Opstelling LSC 1890: Jesse van Sermondt, Rens Zwaagstra (46. Aaron Brouwer), Douwe Wim Terpstra, Rodi de Boer, Allard Westerdijk, Maarten Kingma (80. Joran de Haan), René Cnossen, Patrick Zijda, Tom Doldersum, Noël Wever en Tarik Bourakba (87. Patrick Haitjema)

Bron: https://pengel.weebly.com/