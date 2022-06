LSC 1890 blijft tweede

Daardoor ging bij SV Epe de vlag in top en moet LSC 1890 zoals vorige week al werd voorspeld, de ommelandse weg nemen. Die begint komende zondag voor de blauwhemden met een thuiswedstrijd tegen het Drentse WKE ’16 en de voorbeschouwing op die wedstrijd verschijnt komende woensdag op deze site.



Marge

​De nabeschouwing van vanmiddag leert dat LSC 1890 na een kleine twintig minuten door toedoen van Patrick Zijda op voorsprong kwam en vervolgens enige tijd op de uitbreiding van de marge moest wachten, omdat een treffer van Han Miedema vanwege hinderlijk buitenspel van Noël Wever werd geannuleerd. Niet lang na die al dan niet terechte annulering was er van buitenspel echter geen sprake en verdubbelde laatstgenoemde de marge, die voor rust nog ruimer had kunnen uitvallen, maar na een strakke voorzet kreeg Maarten Kingma die vroeg in de wedstrijd na een foutje in de Drentse verdediging al een keer een goede kans had laten liggen, zijn voet net niet goed genoeg tegen de bal.



Uitbreiding

Wever testte vroeg in de tweede helft met hard schot nog een keer de kwaliteiten van Dalen-doelman Rick Braam en leek een minuut na die uithaal met een stiftje de marge verder uit te breiden. Leek, want andermaal ging de vlag omhoog en ging er een streep door de uitbreiding. Het bleek echter slechts uitstel van executie, want nadat LSC doelman Jesse van Sermondt bij een counter een tegentreffer voorkwam, leverde Wever vijf minuten na de annulering de bal op een presenteerblaadje af bij rechtsbuiten Tom Doldersum en die had vervolgens weinig moeite om de marge met zijn vijfde van het seizoen verder uit te breiden.



Gretig

Die marge zou nog verder uitgebouwd worden, want met nog iets meer dan een kwartier op de klok tikte Allard Westerdijk van dichtbij de vierde Sneker treffer tegen de touwen, waarna hij en Wever meteen het veld mochten ruimen voor de gretige Jocelyn Haaima en de niet minder gretige Rick Jongstra. Laatstgenoemde kreeg korte tijd later op aangeven van zijn collega-invaller een goede mogelijkheid om nog wat meer zout in de Drentse wonden te strooien, maar de pijlsnelle aanvaller kreeg “het leder” niet tussen de palen en dat laatste lukte Haaima vlak voor tijd ook niet (over).



Toch zou er nog een treffer vallen en wel aan de andere kant, want bij het scheiden van de markt redde de boomlange Ruud Veenstra met een kopbal de spreekwoordelijke eer. Voor LSC 1890 maakte die tegentreffer echter niets uit, want het bericht dat SV Epe het bezoek aan de Noordoostpolder zonder problemen had overleefd, was toen aan de Leeuwarderweg al lang en breed bekend.

LSC 1890 - Dalen 4-1 (2-0)

Doelpunten: 1-0 Patrick Zijda (19.), 2-0 Noël Wever (30.), 3-0 Tom Doldersum (60.), 4-0 Allard Westerdijk (73.), 4-1 Ruud Veenstra (90.)

Scheidsrechter: S. Aalders

Opstelling LSC 1890: Jesse van Sermondt, Han Miedema (80. Patrick Haitjema), Douwe Wim Terpstra (80. Bradley Steensma), Rodi de Boer, Aaron Brouwer (80. Rens Zwaagstra), Maarten Kingma, René Cnossen, Patrick Zijda, Allard Westerdijk (74. Jocelyn Haaima), Noël Wever (74. Rik Jongstra) en Tom Doldersum