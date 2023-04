LSC 1890 blijft op titelkoers

Johnny Walker

De wedstrijd tegen Sint Anna had overigens veel weg van die van vorige week tegen EMMS. Ook nu domineerde LSC 1890 en evenals toen slaagde LSC 1890 er ook vanmiddag niet in om de wedstrijd definitief in het slot te gooien. Toen dat eindelijk wel gebeurde, maakte de eigen keeper even reclame voor Johnny Walker waar hij de problemen af schoof op een ploeggenoot. Die wist die niet op te lossen en prompt was de aansluiting daar, al was het daarna nog maar een paar minuten echt spannend.



Kansen

Aan die spanning had LSC 1890 al eerder een einde kunnen maken, want men kreeg kansen genoeg. Zo was Patrick Zijda na een voorzet van Rik Jongstra kort na het begin als docht bij de openingstreffer. Met vereende krachten wisten de gasten een vroege achterstand te voorkomen en die kwam er bij kopballen van Allard Westerdijk en Noël Wever ook niet. Niet veel later ontbrak bij een voorzet van Jongstra een afnemer en toen hij na een panna zelf uithaalde, lag doelman Mark Toering in de weg.



​Te zwaar

Diezelfde keeper hield even later Wever van scoren af, toen de bal toevallig voor de voeten van de spits viel. Toevallig was ook de juist term bij de totstandkoming van de 1-0. Na een voorzet van Jongstra was de verlenging van Jocelyn Haaima niet zoals hij bedoeld was en kwam de bal min of meer toevallig voor het hoofd van Zijda, wiens kopbal overigens wel een pluim verdiende. Vijf minuten later was de stand echter al Weerd gelijk, toen de bal na een defensief foutje op de stip verdween. Te zwaar bestraft en zeker toen het fluitsignaal achterwege bleef, toen Wever in de zestien onderuit werd getrokken. Wever kwam voor rust nog een keer in scoringspositie, maar omdat de aanname niet optimaal was, werd de hoek te moeilijk.



Nadat een doelpoging van de bezoekers een meter of drie naast de goal belandde, kreeg Maarten Kingma na een inzet van René Cnossen bijna een herkansing. Op slag van rust viel de bal na een misser bijna bij de tweede paal binnen en nadat doelman Jesse van Sermondt bij kans nummer twee van Sint Annaparochie als winnaar uit de bus kwam, verdween een schot via de vingertoppen van Toering over de dwarsligger.



Ongedekt

Bij het begin van het tweede bedrijf kreeg Jongstra de bal net niet bij Kingma en even later ontbrak ook bij een combinatie tussen Wever en Haaima de noodzakelijke finesse. Bij een poging van Cnossen was dat ook al het manco waarna de goalie van Sint Annaparochie zich twee keer onderscheidde. Vervolgens werd Wever goed verdedigd, doch bij de volgende Sneker aanval die door Westerdijk en Kingma werd opgezet, stond de LSC-spits na een misser van Haaima ineens ongedekt en was de voorsprong van LSC 1890 opnieuw daar.



Paal

Aan de andere kant verdween een inzet ruim naast en toen de bal bij een vrije trap wel in de vijf meter belandde, plukte Van Sermondt die eenvoudig uit de lucht, iets wat de Sneker goalie in “stoppage time” nog een keer zou doen. Na een prachtige bal "over de hele" van Westerdijk leidde een één-twee tussen Jongstra en Haaima tot een gevaarlijke poging waarbij de inzet van laatstgenoemde maar net langs voor hem de verkeerde kant van de paal vloog. Een minuutje of twee later kwam Haaima nog dichterbij toen de bal na een actie op de paal eindigde en niemand van de thuisclub er daarna in slaagde om de rebound te verzilveren.



Compensatiepengel

Zo bleef de Sneker voorsprong marginaal, totdat de bal van dichtbij snoeihard op de arm van een speler van Sint Anna werd geschoten. Strafschop, aldus de arbiter van dienst, al kon men zich niet aan de indruk onttrekken dat de beslissing een compensatie was voor de eerder gemakkelijk aan de bezoekers gegeven penalty en voor de in de eerste helft niet aan LSC 1890 toegekende strafschop. Cnossen had daar geen boodschap aan en schoot de “compensatiepingel” via de vingertoppen van Toering hard binnen. Wedstrijd gespeeld, totdat Jan Wandelaar aan de wandel ging, zijn eigen ploeg(genoot) in problemen bracht en Sint Annaparochie terugkwam tot 3-2. Verder dan dat kwam de formatie van trainer Arnold Haanstra echter niet en dus bleef LSC 1890 op titelkoers.

L.S.C. 1890 - Sint Annaparochie 3-2 (1-1)

Doelpunten: 1-0 Patrick Zijda (22.), 1-1 Harmen Visser (27.-pen.), 2-1 Noël Wever (61.) , 3-1 René Cnossen (90.-pen.), 3-2 Hem,ar Bom (90.+1)

Scheidsrechter: J.W. Eerhart

Gele kaart: Patrick Zijda, René Cnossen (LSC 1890), Jordy Miedema (Sint Annaparochie)

Opstelling LSC 1890: Jesse van Sermondt, Aaron Brouwer, Bradley Steensma (46. Rens Zwaagstra), Rodi de Bier, Allard Westerdijk , Patrick Zijda, Maarten Kingma, René Cnossen, Rik Jongstra, Noël Wever en Jocelyn Haaima