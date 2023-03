LSC 1890 besluit anderhalf uur lange rondo met een 6-1 zege

Fraaie krul

De voetbalgrootmacht van weleer wist in de tijdspanne op een kopbal uit een vrije trap na niets te creëren​. De tegentreffer van Kasper Dekens was dan ook een cadeautje van de Sneker defensie die bij een voorzet van de rechterkant niet echt resoluut te werk ging. Door die treffer kwamen de bezoekers overigens op gelijk hoogte, want vier minuten eerder had aanvoerder René Cnossen de thuisclub met een fraaie krul op voorsprong gezet.



Niet rechtevenredig

​Na het weggevertje creëerde de ploeg van trainer Marcel Valk een enorm veldoverwicht. Het aantal kansen groeide echter niet rechtevenredig mee en bleef aanvankelijk beperkt tot twee identieke mogelijkheden. Na een combinatie tussen Rik Jongstra en Noël Wever schoot Chris Haitjema - hij speelde op de plek van Patrick Zijda wiens schorsing met twee duels is gereduceerd - de teruggelegde bal een metertje over en op het half uur deed Wever bij een door Rodi de Boer teruggetrokken bal hetzelfde.



​Fraai doelpunt

In de 37ste minuut kreeg LSC 1890 echter toch loon naar werken, toen Maarten Kingma de bal op een presenteerblaadje afleverde bij rechtsback Allard Westerdijk en die met een diagonale schuiver de verdiende twee-één liet noteren. Het was evenals de openingstreffer van “captain” Cnossen een fraai “exemplaar" en die goal kreeg bij een fraaie actie van Haaima en bij een uithaal vanuit de draai van De Boer bijna een succesvol vervolg.



Gespeeld

Vlak voor rust claimde LSC 1890 een penalty nadat Jongstra binnen de beruchte lijnen in de rug werd geduwd. De goede leidende arbiter zag er echter niks in en niks leek ook het resultaat te worden, toen Jongstra vroeg in de tweede helft de bal terug legde op Wever. De centrumspits wist “het ding” tot zijn eigen verbazing te verlengen tot bij Kingma en even later lag de drie-één achter Drachten- doelman Jeroen Dragt. Een paar minuten later was de wedstrijd wel gespeeld, toen Haaima de bal vanaf de rand van de zestien op fraaie wijze in de rechter benedenhoek schoot. Diezelfde Haaima gaf na een uur spelen en na een prima pass van Wever de bal voor. Via de vingertoppen van de Drachtster sluitpost belandde het belangrijkste spelattribuut voor de voeten van Kingma die vervolgens weinig moeite had om zijn tweede en LSC’s vijfde tegen de touwen te werken.



Schrikbarend overwicht

Het was Kingma’s laatste bijdrage want even later werd hij vervangen door Rens Zwaagstra, terwijl Jongstra zijn plaats moest afstaan aan Serjan Dames. Na die ingrepen werd het voetbal van de “homeside” er niet beter op, al bleef het overwicht wel schrikbarend en deden zich ook nog wel een aantal mogelijkheden voor. Een steekpass van De Boer was echter net te ruim bemeten, iets wat ook het geval was bij doelpogingen van Haaima en Wever (beide over). Een leep balletje van Wever was daarentegen net iets tekort en zo leek het bij 5-1 te blijven.



Leek, want bij het scheiden van de markt maakte Cnossen na een interceptie en na een passje van Zwaagstra beheerst het halve dozijn vol. Met dat halve dozijn was de zege van de blauwhemden overigens meer dan “in Ordnung” en die overwinning kreeg even later nog wat extra cachet, toen bleek dat de naaste belagers i.c. SC Emmeloord en EMMS beide onderuit waren gegaan.

L.S.C. 1890 - Drachten 6-1 (2-1)

Doelpunten: 1-0 René Cnossen (7.), 1-1 Kasper Dekens (11.), 2-1 Allard Westerdijk (37.), 3-1 Maarten Kingma (47.) 4-1 Jocelyn Haaima (52.), 5-1 Kingma 60.), 6-2 Cnossen (87.)

Scheidsrechter: D. Guberinic

Gele kaart: Rik Jongstra (LSC 1890

Opstelling LSC 1890: Jesse van Sermondt, Aaron Brouwer, Bradley Steensma, Rodi de Bier, Allard Westerdijk (72. Martin de Haan) , Maarten Kingma (62. Rens Zwaagstra), René Cnossen, Chris Haitjema, Rik Jongstra (62. Serjan Dames), Noël Wever en Jocelyn Haaima (68. Daan Daniëls)

Bron: https://pengel.weebly.com