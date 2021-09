LSC 1890 beleeft voortvarende start

SNEEK-Gisteren maakte LSC 1890 laat in de middag tegen Balk een einde aan de trend dat het bekeravontuur al over was voor het goed en wel begonnen was. De ploeg van trainer Marcel Valk kwam met een 5-0 overwinning namelijk flitsende uit de startblokken, al was daarbij een rode kaart voor doelman Andries Zijlstra van Balk wel van invloed.

Die rode kaart viel na een aantal fraaie aanvallen van "the Blues" waarbij de Balkster goalie zich bij de laatste vergreep. Dat vergrijp werd met rood en met een strafschop bestraft, waarna aanvoerder René Cnossen het vonnis vanaf elf meter voltrok. Cnossen had de thuisclub eerder al ook voorsprong gezet en zag na de benutte "pengel" dat Tarik Bourakba op slag van rust van de wanorde in de Balkster defensie profiteerde en ietwat fortuinlijk de ruststand 3-0 bepaalde.

Met Brandley Steensma voor Han Miedema ging LSC 1890 na de thee op jacht naar meer, maar die jacht leverde aanvankelijk niets op. Reden om na een uur spelen met Patrick Haitjema en Rik Jongstra nog meer nieuw bloed naar het front te sturen en dat sorteerde effect. Drie minuten nadat hij binnen de lijnen was gekomen, liet Haitjema met een schot van buiten de zestien namelijk de 4-0 noteren. Nadat doelman Jesse van Sermondt bij een gevaarlijke tegenaanval de eersteklasser met een prima redding van het scorebord afhield, leek dat ook de eindstand te worden. Met de gong in aantocht kapte Patrick Zijda zijn tegenstander uit om vervolgens beheerst treffer nummer vijf op zijn conto te schrijven.



Met Zijda's treffer schreef LSC 1890 dat komende zaterdag in en tegen Nijland verder bekert, niet alleen voor het eerst sinds jaren in het eerste bekerduel een overwinning bij, maar lijkt de kans op een plek in de kokertjes voor het hoofdtoernooi om de districtsbeker noord ook groter dan ooit.

LSC 1890 - Balk 5-0 (3-0)

Doelpunten: 1-0 René Cnossen (12.), 2-0 Cnossen (42.-pen.), 3-0 Tarik Bourakba (45.), 4-0 Patrick Haitjema (63.), 5-0 Patrick Zijda (89.)

Scheidsrechter: R.W. de Wit

Rode kaart: Andries Zijlstra (Balk)

Opstelling LSC 1890: geen informatie bekend

Bron: Bron: https://pengel.weebly.com/