Lovende recensies en volle zalen voor “professionele” MUZT-musical Beauty and the Beast jr. in openingsweekend

SNEEK - De eerste drie voorstellingen van de MUZT-musical Beauty and the Beast jr. zijn zeer goed ontvangen door het publiek en de recensenten. Het openingsweekend kon rekenen op volle zalen. Ook de Leeuwarder Courant en Omrop Fryslân zagen de voorstelling, waarbij de LC de maximale score van vijf sterren gaf.

De musical is nog op vrijdag 15 (avond), zaterdag 16 (avond) en zondag 17 april (middag) te zien. De kaartverkoop loopt via theatersneek.nl.

Leeuwarder Courant: “Professionele allure”

De Leeuwarder Courant beloont de MUZT-musical met vijf sterren. “Dit is een voorstelling van professionele allure”, schreef recensent Wim Vervoort in de zaterdageditie van de krant. “Voor jong en oud een feest voor het oog.” Vervoort roemt onder meer de zangkwaliteiten van Nynke Pauluis die Belle speelt (“wat een prachtige heldere stem”), Stern Kok (het beest) en Ludo Nieuwenhuis (Gaston).

Omrop Fryslân: “Een MUZT voor oog en oor”

“Alles wordt uit de kast gehaald. Door het functionele decor met de speciale effecten stappen we rechtstreeks het sprookje in”, schrijft Henk te Biesebeek van Omrop Fryslân. Ook hij is lovend over hoofdrolspeelster Nynke Paulius. “Het kan niet missen of ze hoort bij de nagenoeg tien studenten die na de opleiding het pad naar de professionele podia weet te vinden. Net als oud-leerlinge Suzanna Pleiter uit Balk, die genomineerd is als 'aanstormend talent' voor de landelijke Musical Awards.” Te Biesebeek zag nog meer talent rondlopen. “Lars van den Bosch en Cas Bouwman bijvoorbeeld, die als kandelaar en pendule zo kunnen overstappen naar de 'senior'-editie van de musical. Vakwerk! Terwijl Kart Jan Iedema als de knecht van dorpsvrijer Gaston het komische talent aangewaaid lijkt te zijn.”

Het verhaal

Belle, een mooi, jong en onafhankelijk meisje, komt terecht in het duistere kasteel van het verschrikkelijke beest. Door een vloek is het personeel omgetoverd tot huisraad. Ondanks een beangstigend gevoel van onzekerheid over wat haar te wachten staat, raakt Belle bevriend met de humoristische kandelaar Lumière, de stijve klok Tickens, de gezellige Mevr. Pot met haar zoontje Jakopje en de rest van het betoverde personeel. In het kasteel leert Belle verder te kijken dan de afschuwelijke buitenkant van het beest en ontdekt ze zijn vriendelijke ziel en innerlijke schoonheid.

Maandenlange voorbereiding

De musical is gebaseerd op de succesvolle animatiefilm van Walt Disney Pictures uit 1991. Drie jaar later ging op Broadway de musicalversie in première. De beroemde Broadway-musical wordt gespeeld in de Nederlandse vertaling van Martine Bijl. De musical zit vol met aanstekelijke muziek van Alan Menken, zoals 'Kom erin', 'Meisje en het Beest' en 'Belle'. De jonge cast zorgt voor een energieke en eigentijdse versie van het verhaal. De ruim zestig MUZT-leerlingen begonnen in januari met de scriptlezingen, waarna maandenlang is gerepeteerd. Een groot aantal vrijwilligers werkte ondertussen aan de kostuums, decors en rekwisieten. De regie is in handen van Iréne Martin, Femke Hottinga heeft de muzikale leiding en choreografen Tialda Goodijk, Suze Gort en Raymond Guzman zorgen voor spetterende dansen.

Audities nieuwe seizoen in juli en september + open les op 13 mei

MUZT is de musicalopleiding van kunstencentrum Atrium voor Fries talent tussen de 13 en 18 jaar. De vierjarige opleiding kan een springplank vormen naar het vervolgonderwijs binnen het vakgebied. Meerdere leerlingen deden de afgelopen jaren met succes auditie voor onder andere de Frank Sanders Akademie in Amsterdam. Ook voor leerlingen die geen professionele carrière ambiëren, vormt MUZT een goede basisopleiding in zang, dans en acteren. Beauty and the Beast jr. is de vijftiende grote MUZT-productie.

De audities voor het nieuwe seizoen van de opleiding zijn op vrijdag 8 juli en vrijdag 2 september in het Atrium in Sneek. Vrijdag 13 mei is er een open les voor belangstellenden.