Lotte de Jager en Anke Haanstra uit Sneek starten met verkoop tweedehands kleding in De Buurtvalk

SNEEK - Vanaf woensdag 15 februari is De Buurtvalk op Het Eiland verkooppunt van tweedehands kleding. Dit initiatief is min of meer spontaan ontstaan bij Eilandbewoonsters Lotte de Jager en Anke Haanstra. Hun winkeltje is al grotendeels ingericht en beide dames staan te popelen om woensdag aan de slag te kunnen gaan. Het verkooppunt is elke woensdagochtend geopend van 10.00 uur tot 12.00 uur en er is nog veel meer te doen in het wijkgebouw.

Lotte en Anke zijn wijkambassadeurs van Het Eiland in Sneek en komen regelmatig voor overleg in De Buurtvalk. Hier vinden meerdere nieuw gestarte activiteiten plaats. Zij noemen als voorbeeld de maandagavond wanneer er door vrijwilligers gekookt wordt voor de mensen die woonachtig zijn op Het Eiland.

Beide dames besloten op woensdag aan te schuiven bij de koffieochtend en daar leerden zij Rosa de Weerd kennen die werkzaam is voor het Sociaal Collectief. "Rosa stelde ons de vraag of wij nog leuke activiteiten wisten en voor de grap noemden wij een winkel voor tweedehands kleding voor een kleine prijs", vertellen Anke en Lotte. "Op dit idee werd via social media zo goed gereageerd, dat we er wel wat mee moesten gaan doen. En wat in feite als grap is ontstaan, is nu uitgegroeid tot iets heel moois", reageren de dames enthousiast.

Beide dames kennen de wijk Het Eiland overigens door en door. Lotte vertelt dat ze bijna haar hele leven al op Het Eiland woont en sinds vier jaar in de wijk samenwoont met haar partner. Ze is al tien jaar werkzaam in de detailhandel waarvan de laatste 4,5 jaar bij Esprit Sneek. Anke woont alweer bijna 9 jaar op het Eiland, samen met haar dochter Emma, en heeft altijd gewerkt met jongeren met een verstandelijke beperking.

Laagdrempelig

Het is de bedoeling dat de verkoop zo laagdrempelig mogelijk wordt voor iedereen. De prijzen van de kleding zullen gaan variëren van 0,50 tot 2,00 euro. Daarnaast staat er een kast waar eenieder die het echt nodig heeft drie producten uit mag zoeken en ook als de beurs dat toelaat weer wat terug mag zetten zodat de kast mooi gevuld blijft. Dit varieert van voedsel tot verzorgingsproducten.

Komende woensdag is de opening en dat krijgt uiteraard een feestelijk tintje. Er is dan de mogelijkheid om aan te schuiven voor koffie en wat lekkers. Ook kan er op woensdagochtend al kleding en voedsel ingeleverd worden.

Lotte en Anke hopen op een groot succes: "Wij hebben er heel veel zin in en zien jullie op woensdag graag tegemoet in De Buurtvalk!" Adres: Valkstraat 5 in Sneek van 10.00 tot 12.00 uur.