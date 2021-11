Loting nationale beker VC Sneek gunstig gezind

Op dinsdagmiddag is op het hoofdkantoor van de Nevobo in Utrecht de loting voltrokken voor de achtste finales (driekampen) van het nationale bekertoernooi. De achtste finales worden gespeeld op zaterdag 4 december. De kwartfinale en de halve finale bestaan uit 1 wedstrijd. De finales van het nationale bekertoernooi worden gespeeld op Tweede Paasdag op een nader te benoemen locatie.

Vorig jaar moest VC Sneek zich terugtrekken uit het bekertoernooi door een aantal coronagevallen binnen het team van trainer/coach Jeffrey Scharbaai. De Snekers zijn ingedeeld bij topdivisionist Sliedrecht 2 en Peelpush uit Meijel, de opponent die afgelopen zaterdag in vijf sets werd verslagen. De winnaar van de poule treft sowieso een team uit de topdivisie waarna in de halve finale Eurosped of Booleans VV Utrecht de mogelijke tegenstanders kunnen zijn.

Al met al blijft het natuurlijk koffiedik kijken- onderschatting is iets wat op de loer ligt- al had de loting veel ongunstiger kunnen uitpakken in vergelijking met het rechter rijtje. Zo zijn Laudame Financials VCN en Apollo 8, de finalisten van 2021, bij elkaar ingedeeld in poule G. Het derde team uit deze sterke poule is ook een eredivisionist: Djopzz Regio Zwolle. In alle overige poules is minimaal één team uit de Topdivisie of lager geloot.

Bron: Persbericht VC Sneek