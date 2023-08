Loting Freule bekend, 38 parturen op de lijst

WOMMELS - Er doen 38 parturen mee aan de 120ste Freulepartij in Wommels aanstaande woensdag. Dat zijn er drie meer dan in 2022. Zaterdag was de loting in café It Reade Hynder. Titelverdediger Morra-Lioessens is in de eerste omloop gekoppeld aan Hommerts-Jutrijp.