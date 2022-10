Loting 2e ronde districtsbeker noord 2022-2023 - Flevo Boys-ONS Sneek en Sneek Wit Zwart-Sc Joure

SNEEK - Afgelopen vrijdag is de loting voor de tweede ronde van de districtsbeker noord verricht en die ronde kreeg met het treffen tussen Flevo Boys, actueel de nummer twaalf in de vierde divisie, en ONS Sneek, één van de toonaangevende club in de eerste klasse F een topaffiche.

De krachtmeting tussen de hoofdmachten van beide clubs wordt in beginsel op dinsdag 22 november a.s. op Sportpark Ervenbos in Emmeloord afgewerkt.

Sneek Wit Zwart, de andere Sneker club die nog in het toernooi om de districtsbeker noord vertegenwoordigd is en die zich ten koste van SC Twijzel ternauwernood voor de tweede ronde wist te kwalificeren, speelt in beginsel op dezelfde dag en wel thuis tegen klasgenoot en hekkensluiter SC Joure, waarvan onlangs in de competitie dankzij een treffer van Arton Musliu in zo’n beetje de laatste minuut met het kleinst mogelijke verschil werd gewonnen.

Bron: https://pengel.weebly.com