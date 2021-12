Loting 2e ronde districtsbeker noord 2021-2022

Omlandia komt uit in de derde klasse van het zaterdagvoetbal. De club uit het Groningse Ten Boer is actueel met dertien uit negen de nummer zeven van de ranglijst, Omlandia plaatste zich voor de tweede ronde door in de poulefase met ZEC en Middelstum af te rekenen en door in de eerste KO-ronde DVC Appingedam te verslaan.

De tegenstander van Sneek Wit Zwart komt uit de tweestrijd tussen Rolder Boys en Steenwijker Boys. Eerstgenoemde komt uit in de tweede klasse van het zondagvoetbal en neemt momenteel met elf uit zeven de zesde plek in. De Boys uit Rolde hielden in de poulefase De Weide, EMMS en Beilen onder de duim. Steenwijker Boys dat een aantal seizoenen terug in de poulefase van de beker al eens de degens met Waterpoort Boys kruiste, ​speelt in de vierde klasse van het zondagvoetbal. In die klasse neemt de ploeg actueel met veertien uit zeven de vijfde plaats in. In de beker overleefde de club de poulefase door Nieuweschoot en Steenwijkerwold achter zich te houden, terwijl men in de eerste KO-ronde dus moet zien af te rekenen met Rolder Boys.



Waterpoort Boys tenslotte mag het in de tweede KO-ronde tegen tweedeklasser SC Joure opnemen als men zoals hiervoor al werd vermeld, SC Berlikum weet te elimineren. Joure neemt op dit moment in de competitie met één uit acht de laatste plaats in. In de beker was de formatie uit DE-town echter wel succesvol. In de poule kwalificeerde men zich namelijk achter poulewinnaar Leeuwarder Zwaluwen als nummer twee en hield met v.v. Heerenveen en Oerterp achter zich, waarna men in de eerste KO-ronde te sterk was voor VC Trynwalden.



De wedstrijden in de tweede ronde van de KO-fase waarbij ONS Sneek uit, Sneek Wit Zwart thuis en bij plaatsing Waterpoort Boys uit speelt, staan in beginsel voor zaterdag 18 december op de rol.

Bron: https://pengel.weebly.com/