Loting 1e ronde districtsbeker noord 2023-2024

SNEEK- De drie Sneker clubs die zich voor het hoofdtoernooi van de districtsbeker noord hebben geplaatst, te weten ONS Sneek en LSC 1890 hebben in de eerste KO-ronde tegen resp, Eastermar en Birdaard geloot. Beide clubs moeten op reis en wel op zaterdag 21 oktober a.s., wanneer een deel van de duels in de eerste KO-ronde wordt afgewerkt.

De reis voert ONS Sneek naar sportpark Burgerkamp in Eastermar, al waar de lokale voetbaltrots zijn thuiswedstrijden afwerkt. Dat doet de club dit seizoen in de vierde klasse, want vorig seizoen werd met tweeënzestig uit vierentwintig en met zes punten voorsprong de schaal naar het Hof gehaald. De club die in 1969 werd opgericht door spelers die rond schooltijd op het veld in It Heechsân voetbalden, speelt daarmee op het hoogste niveau in de nu bijna 55-jarige geschiedenis.

FC Birdaard komt eveneens in de vierde klasse uit en wel in vier B, waarin dit seizoen ook een aantal clubs uit de regio Groot Sneek (Makkum, Oeverzwaluwen, Scharnegoutum ’70 en De Wâlde) actief zijn. De club die in 1966 werd opgericht en die een aantal jaren terug één seizoen in de derde klasse uitkwam, speelt zijn thuiswedstrijden op Sportpark de Zwaluw.

Overige duels met Friese clubs:

Akkrum-Be Quick Dokkum

AVC-Geel Wit

Blauw Wit ‘34-Trinitas

Buitenpost-Gorredijk

Broekster Boys-Heerenveense Boys

SC Stiens-Boornbergum ‘80

Drachtster Boys-FC Wolvega

Hardegarijp-DWP

HJSC-Oerterp

Heerenveen-Dokkum

Jubbega-Veenwouden

Makkum-Kootstertille

Minnertsga-Ropta Boys

Oldeholtpade-Balk

Noordbergum-FC Surhústerfean

ONT-CVVO

RWF-Read Swart

Twijzel-LAC Frisia 1883

Workum-Drachten

SC Leovardia-Heeg

Oldemarkt-LVV Friesland