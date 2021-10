Loting 1e ronde districtsbeker noord 2021-2022

SNEEK- LSC 1890, Sneek Wit Zwart en Waterpoort Boys die zich vorige maand via de poulefase voor de eerste ronde van de districtsbeker noord wisten te kwalificeren, zijn bij de loting voor die ronde gekoppeld aan resp. QVC (uit), Minnertsga en SC Berlikum (beide thuis). ONS Sneek dat als hoofdklasser vrijgesteld was van het spelen van poulewedstrijden, stuit in de eerste ronde op MKV '29 en werkt dat duel in Leeuwarden af.

RKVV MKV '29 dat zelf in de vierde klasse uitkomt, leverde in de poulefase een knappe prestatie door naast Tijnje ook de derdeklassers DTD en Olyphia achter zich te houden. De Leeuwarders wonnen de wedstrijd tegen laatstgenoemde tegenstander met 4-0, waarna men met vijfdeklasser Tijnje meer moeite had (3-2). In het laatste pouleduel stelde men middels een 6-3 overwinning op DTD deelname aan het hoofdtoernooi veilig.

QVC dankte de kwalificatie voor de KO-fase aan het doelsaldo dat een fractie beter was dan dat van streekgenoot Workum. Tegen die ploeg werd in de eerste bekerwedstrijd met 2-2 gelijk gespeeld, waarna de groen-witten SSS '68 met 6-0 en buurman Hielpen dat voor het eerst sinds jaren weer met een team aan de competitie voor standaardelftallen meedoet, met 4-1 wisten te kloppen.



De tegenstander van Sneek Wit Zwart i.c. Minnertsga dat in de voorbereiding vrij kansloos van Waterpoort Boys verloor, won in de eerste twee poulewedstrijden van CVO en AVC en beide keren gebeurde dat met 2-0, waarna de ploeg uit Noordwest Friesland in het laatste duel met SDS aan een 1-1 gelijkspel genoeg had om een plek in de kokertjes te veroveren.



​SC Berlikum, de opponent van Waterpoort Boys, kende in de poulefase met een benauwde zege bij Ouwe Syl (1-0) een moeizame start. Vervolgens denderde de hoofdmacht van de oranjehemden die een jaar of zes geleden de weg naar de tweede klasse voor de Wéé Péé Béé blokkeerde, op eigen terrein zowel met 5-1 over Irnsum als over Foarút heen.

​

De wedstrijden in de eerste ronde van de KO-fase van LSC 1890, ONS Sneek, Sneek Wit Zwart en Waterpoort Boys staan in beginsel voor zaterdag van 13 november op de agenda. Het bekerduel van ONS Sneek wordt al op woensdag 10 november afgewerkt, omdat voor de Sneker hoofdklasser op zaterdag 13 november op Urk het competitieduel tegen de lokale voetbaltrots op het programma staat.

