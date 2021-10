Loodsverkoop BVR

SNEEK- Elke laatste vrijdag van de maand loodsverkoop van 13.00 - 17.00 uur. Vrijdag 29 oktober is het weer zover, de loods aan de Touwslagersstraat 24 gaat weer open. En deze maand ook op zaterdag 30 oktober van 10.00 - 12.00 uur.

De inbreng is weer gestart dus er is weer aanvoer van nieuwe spullen. Ook zijn de kerstspullen van zolder gehaald, nu alvast shoppen voor de gezellige wintermaanden. U leest het, voor elk wat wils, dus kom gezellig langs. Tot vrijdag of zaterdag.