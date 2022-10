Longkanker nog steeds dodelijkste kankersoort

SNEEK- November is ‘longkankermaand’. In deze maand vraagt patiëntenorganisatie Longkanker Nederland extra aandacht voor deze ziekte, waaraan jaarlijks 10.000 mensen overlijden. Daarmee is het de dodelijkste kankersoort. “Longkanker wordt vaak pas laat ontdekt, terwijl het juist zo belangrijk is om er vroeg bij te zijn. Daarom willen we mensen alert maken op de symptomen van longkanker. Want iedereen met longen kan longkanker krijgen. Screening en vroege opsporing van de ziekte zijn dus essentieel”, aldus Lidia Barberio, directeur van Longkanker Nederland.

14.000 patiënten per jaar Jaarlijks krijgen bijna 14.000 mensen te horen dat ze longkanker hebben. Vaak is de ziekte dan al in een gevorderd stadium, omdat er dan pas klachten ontstaan. Daarmee is longkanker de vorm van kanker waar de meeste mensen in Nederland aan overlijden: 10.000 per jaar.

“Bijna iedereen weet inmiddels wel dat longkanker veel voorkomt bij mensen die lange tijd veel gerookt hebben en die niet al heel lang geleden zijn gestopt. Veel minder bekend, maar wel heel belangrijk om te weten is dat longkanker zeker niet alleen tabaksverslaafden treft. Iedereen met longen kan longkanker krijgen”, zegt Lidia Barberio. Zij is directeur van Longkanker Nederland, de patiëntenorganisatie voor iedereen die met longkanker te maken heeft: patiënt, naasten en nabestaanden.

Wees alert, herken longkanker

Alert zijn op klachten is van groot belang. Het advies van Longkanker Nederland is dan ook om een afspraak te maken bij de huisarts als iemand langer dan negen weken hoest, bloed ophoest, kortademig blijft, aanhoudend moe is en/of onverwacht veel afvalt. “Stel het niet uit, want longkanker kan je nooit vroeg genoeg ontdekken. Hoe sneller je erbij bent, hoe groter de kans op een langer kwalitatief goed leven”, aldus Lidia Barberio.

Vroege opsporing

Vroege opsporing is dus van groot belang. Periodieke controles kunnen hierin een belangrijke rol spelen. In Nederland gebeurt dit nog niet; wel is dit jaar een Europese studie gestart onder 400.000 zestigplussers die hebben gerookt. Doel is om te onderzoeken of er een groep is waarbij een CT-scan om longkanker te kunnen ontdekken bij een bepaalde groep eens per twee jaar zou kunnen in plaats van eens per jaar, waarvan men al weet dat dat nut heeft bij de hoog risico groep (mensen die lang en veel gerookt hebben). Longkanker Nederland hoopt dat de minister van Volksgezondheid overgaat tot snelle invoering van een bevolkingsonderzoek naar longkanker. “Sinds kort weten we dat de minister van Volksgezondheid de Gezondheidsraad erover om advies gaat vragen, dat is een mooi begin.”

Witte sjaal

Het witte lintje is het symbool voor aandacht voor longkanker. De hele maand november staat dit symbool centraal in de campagne ‘Iedereen met longen kan longkanker krijgen’. Een aantal ambassadeurs gaat tijdens de longkankermaand op de foto met een extra groot ‘lintje’ in de vorm van een witte gebreide sjaal die omgeslagen wordt als het witte lintje. “We roepen iedereen op om in november een foto van zichzelf met een witte sjaal op social media te posten en te laten zien dat zij bijdragen aan meer bewustwording van deze ziekte. En natuurlijk om solidariteit te tonen met patiënten”.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.longkankernederland.nl/herkenlongkanker.

Hier vind je feiten en cijfers, meer informatie voor het tijdig herkennen van longkanker en verhalen van patiënten en artsen.