Lokomotiv Hydra debuteert in Nationale Volleybalbeker

SNEEK- Cupfighter Lokomotiv Hydra maakt zich op voor debuut in de Nationale beker volleybal Komende zaterdag 29 oktober staat de tweede ronde van de nationale volleybalbeker op het programma. Voor 2e divisionist & cupfighter Lokomotiv Hydra betreft het een thuiswedstrijd in Sportcentrum Schuttersveld in Sneek.

De tweede ronde van de bekercompetitie bestaat doorgaans uit een 3-kamp, waarna de winnaar doorstroomt naar de 3e ronde. In de 3e ronde worden de ploegen uit de Eredivisie toegevoegd aan het toernooi. Echter neemt de ploeg uit Sneek het zaterdag alleen op tegen QoppoConsult/AVV Keistad heren 1 uit Amersfoort door een late afzegging van 1e divisionist Ten Brinke Set-Up IJsselmuiden heren 1.

Hierdoor wordt er komende zaterdag één finalewedstrijd gespeeld om 14:00 uur, in plaats van de drie die gepland stonden. QoppoConsult/AVV Keistad heren 1 komt uit in de Topdivisie, het op een na hoogste niveau van Nederland en staat 3e in de competitie. Hiermee is de ploeg dan ook favoriet voor deze dag.

Toch hopen de mannen van Lokomotiv Hydra, die momenteel tweede staan in de 2e divisie, op een stunt tegen het team uit Amersfoort. Daniel de Boer voorzitter van de Sneker mannen geeft aan: "Vorig jaar hebben we de regionale beker gewonnen, en dat smaakt natuurlijk naar meer. We hebben vorige week goed naar Kozakken Boys & De Treffers gekeken, dus je weet maar nooit.” zegt De Boer met een glimlach, hiermee doelend op de verrassende uitschakeling van eredivisieclubs Vitesse en RKC Waalwijk door amateurclubs in de nationale voetbal beker.

“We gaan zonder verwachtingen en druk de wedstrijd in, dus wie weet wat er mogelijk is." sluit De Boer af. Overigens is Lokomotiv Hydra komende zaterdag niet het enige Sneker heren team dat uit komt in de nationale bekercompetitie. Ook stadsgenoot VC Sneek heren 1 speelt deze dag een 3-kamp. De 1e divisionist zal het in de Reflex hal in Kampen opnemen tegen Zalsman Reflex heren 1 uit Kampen en MKB Accountants/VCV heren 1 uit Veenendaal. Beide teams komen uit in de Topdivisie.

Ter voorbereiding aan de bekercampagne spelen beide Sneker teams komende donderdag (27 oktober) om 20:15 een oefenwedstrijd in de Sneker Sporthal.