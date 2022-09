Lokale bijdrage aan wereldwijde doelen

SNEEK- Lokaal JP in Sneek, onderdeel van de JP van den Bent Stichting, is een mooi voorbeeld van zo’n lokaal initiatief dat zich inzet voor gelijke kansen. Bij Lokaal JP werken mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt.

Zij kunnen bij Lokaal JP op verschillende manieren talenten ontwikkelen. De medewerkers worden opgeleid voor werkzaamheden in de horeca en de winkel. In het atelier kunnen creatieve talenten ontwikkeld worden. Begeleiders ondersteunen de cliënten om dromen, wensen en idealen waar te maken.

Betere wereld

‘Het is een prachtig voorbeeld van hoe een lokaal initiatief bijdraagt aan wereldwijde doelen. En er bestaan nog veel meer initiatieven in onze gemeente die bijdragen aan een betere wereld. Samen maken we Súdwest-Fryslân én de wereld een beetje mooier’, aldus wethouder Poelman.