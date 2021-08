Logopediste en dyslexiespecialiste Maaike Lanting over het thema “Inzicht”!

Alle drie begeleiden zij mensen, ieder vanuit haar eigen vakgebied en kennis om mensen helpen ‘te herstellen’. Fransiska als (Kinder-) Oefentherapeut Cesar en slaapoefentherapeut bij Oefentherapie Horjus. Maaike als logopediste en dyslexiespecialiste bij Spraakmakend Sneek en Janneke als fysiotherapeut en ademen ontspanningstherapeut bij Suo Marte.

Deze keer het artikel van Maaike Lanting over wat zij vanuit haar vak verstaat onder het thema “Inzicht”!

Even helemaal niks ‘In de vakantie doen we lekker niks’, verzuchtte een moeder laatst tijdens de behandeling. Het is zomervakantie en dat betekent dat bijna iedereen wil genieten van de welverdiende rust. Voor kinderen meer tijd om te spelen in plaats van te leren. Maar wat als je een achterstand in de spraak- en taalontwikkeling hebt of moeilijkheden met lezen en spellen? Het is vaak een kwestie van omdenken. Zes weken niets doen is zonde van de lijn die we uitzetten met de behandeling. Bij moeilijke lezers zie je dan ook vaak de zogenaamde ‘zomerdip’. Juist in de vakantie kun je met kinderen oefenen zodat ze meer inzicht krijgen in de functie van de geschreven taal. Boeken verslinden dan maar? Nee hoor, de menukaart op het terrasje of de route naar je vakantiebestemming kun je net zo goed lezen! Het is de kunst om bewust met taal en lezen om te gaan. Want taal is overal! De vakantie is een mooi moment om samen spelenderwijs de taalontwikkeling te stimuleren. Er is vaak meer tijd om samen activiteiten te doen. Wellicht zitten hier ook wel nieuwe ervaringen voor je kind tussen, waarover ze kunnen praten en vertellen. Een mooi moment om de woordenschat, zinsbouw of het taalbegrip uit te breiden, zonder er veel druk op te leggen. Als ‘spelletjesjuf’ geven we ouders en leerlingen zo veel mogelijk inspiratie mee om spelenderwijs toch bewust, maar vooral op ontspannen wijze met taal en lezen bezig te blijven. En zo komen ze vaak tot inzicht dat je ook kunt oefenen zonder dat het als oefenen voelt! Dan kan de batterij opladen, maar voorkom je een zomerdip.

Meer informatie op https://www.spraakmakendsneek.nl/