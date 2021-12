Lof van UNESCO voor taalmethode Friesland College

SNEEK- De UNESCO heeft Diglin, het taalprogramma dat is ontwikkeld door het Friesland College, benoemd tot schoolvoorbeeld van een zeer effectieve inzet van digitale middelen in taallessen voor migranten en vluchtelingen. Het ‘Institute for Lifelong Learning’ van de UNESCO heeft de methode onderzocht en opgenomen in de database met doeltreffende praktijken op het gebied van lezen, schrijven en rekenen. Vorig jaar kreeg de mbo-versie van Diglin - Diglin MVT - al een prestigieuze Europese onderscheiding: de Comenius EduMedia Siegel 2020.

De taal van hun nieuwe land leren is enorm belangrijk, maar ook erg lastig voor vluchtelingen die in hun land van herkomst al weinig onderwijs hebben gehad. Diglin is een uitdagende methode om via digitale opdrachten met veel praktijkvoorbeelden te oefenen met deze taal, stelt de UNESCO in een eerste rapport. Volgend jaar zal deze organisatie Diglin als onderdeel van een grotere studie presenteren.

Al doende

Diglin MVT is op het Friesland College ontwikkeld om mbo’ers achter de computer te laten werken aan hun lees-, schrijf-, luister- en spreekvaardigheid in Frans, Duits, Engels en Spaans. De student zoekt zelf een weg in opdrachten op ieder niveau. Bijvoorbeeld: ‘Over een uur kan ik benoemen wat ik op straat zie in een Engelse stad’. Hiermee gaat een student dus aan de slag in een ‘digitale praktijk’ van een straat in het scherm. Diglin MVT wordt in Nederland door Boom Beroepsonderwijs op de markt gebracht.

Voordeel is dat studenten al doende leren en meteen feedback krijgen, als het goed gaat of fout is. De docent is vooral een begeleider, die aanvult en doelen stelt. Proberen, luisteren, invullen… Al eerder bleek dezelfde aanpak ook heel goed te werken bij taalonderwijs voor inburgeraars in Nederland maar bijvoorbeeld ook in Engeland met de Britse versie toen ‘live’ lessen door coronamaatregelen ineens niet meer mogelijk waren. Uiteraard wordt Diglin ook gebruikt, als cursisten wél op school kunnen komen.

Buitenlands succes

Voor de versie die het 'Institute for Lifelong Learning' van de UNESCO heeft onderzocht, is nauw samengewerkt met onder andere de Northumbria University in Engeland en de Granada University in Spanje. Het materiaal wordt ook in deze landen gebruikt. Met succes, blijkt uit reacties van gebruikers - docenten en studenten - in de beschrijving van UNESCO. Diglin is fantastisch, zegt hierin onder meer een Britse docent: ‘Het is leuk én goed voor digitale vaardigheden. Ook werken cursisten aan hun woordenschat en vaardigheden in luisteren en schrijven. Ik ben dankbaar dat ik dit materiaal kan gebruiken.’

De link naar de casestudy: