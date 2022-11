Loet Boot uit Sneek nieuwe trainer van IJVC na vertrek Johan Faber

IJLST - Deze week is Loet Boot uit Sneek aangesteld als nieuwe trainer van vierdeklasser IJVC. Na het plotselinge vertrek van trainer Johan Faber moest het bestuur en de technische commisie snel actie ondernemen om een nieuwe trainer voor de voetbalclub uit IJlst te vinden.

Trainer Faber gaf halverwege deze maand aan vanwege privéomstandigheden met onmiddellijke ingang te moeten stoppen bij IJVC. Een naar besluit met name voor de trainer zelf, maar ook voor iedereen bij de IJlster voetbalclub. Eerder dit jaar werd Faber nog kampioen met IJVC.

Met de aanstelling van Loet Boot heeft IJVC een zeer ervaren trainer in huis gehaald. Boot loopt al heel wat jaren mee in het amateurvoetbal. Zo was hij onder andere trainer van Sneek Wit Zwart, DWP, ONS Sneek, Renado, QVC, Mulier en Zeerobben om er maar een paar te noemen.

Het eerste elftal van IJVC staat momenteel op de 5e plaats in de 4e klasse A en speelt zaterdagmiddag met de nieuwe trainer uit bij sc Franeker. In deze competitie zal Boot ook zijn zoon Niels treffen, die met QVC uit Stavoren momenteel de koploper is.