Lodewijk Jzn Meeter schipper van d’ Halve Maen

Jappie was van 2007 tot en met 2012 schipper van het Ljouwerter skûtsje Rienk Ulbesz. Tijdens die periode was Lodewijk adviseur aan boord. In 2010 zeilde hij, omdat zijn vader ziek was, als reserveschipper de twee wedstrijden bij Lemmer.

De 43-jarige Lodewijk Jzn Meeter, die in Donkerbroek woont, getrouwd is en een zoon heeft, zeilt sinds 1995 mee in de SKS-vloot. Hij was in die jaren bemanningslid op het Huzumer skûtsje en dat van Leeuwarden. Van 2014 tot en met 2016 zeilde hij mee met Lodewijk Hzn Meeter op het Huzumer skûtsje.