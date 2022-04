Locomotor NS 323 'Sik van Snits' weer strak in de verf

SNEEK- De ‘Sik van Snits’ staat weer strak in de verf! De professionals van http://www.silviusschilders.nl hebben de locomotor NS 323 goed onder handen genomen. Het is sinds de plaatsing in 2005 de derde opknapbeurt.

Locomotor NS 323 'Sik van Snits'

Op 29 januari 2005 opende het Nationaal Modelspoormuseum zijn deuren in het geheel gerestaureerde stationsgebouw van Sneek. Dezelfde dag werd ook Sik 323 onthuld die na een grondige opknapbeurt op een stuk spoor naast het station was opgesteld. Op een bordje bij de locomotief is onderstaande tekst te lezen:

In 2005 is deze voormalige locomotor 323 van de Nederlandse Spoorwegen geplaatst als herinnering aan de in 1968 opgeheven tramlijn Sneek-Bolsward.

Op 8 augustus 1882 werd door de Nederlandsche Tramweg Maatschappij (NTM) de lijn Sneek-Bolsward geopend. Sneek kreeg dus al een tramweg-verbinding voordat de spoorlijn Leeuwarden-Sneek een jaar later werd geopend. In 1886 werd de tramlijn doorgetrokken naar Joure-Heerenveen en vanuit Bolsward via Arum naar Harlingen. Er reden ook rechtstreekse trams van Bolsward via Sneek over de spoorlijn naar Leeuwarden. De verbindingen met Harlingen en Joure werden in 1947 beëindigd. Na deze periode bleef het traject Sneek-Bolsward als goederenverkeer bestaan. De NTM-stoomtramlocomotieven werden in de goederendienst vervangen door de locomotoren serie 201-369 van de Nederlandse Spoorwegen. Deze 21 ton zware locomotoren met dieselelektrische aandrijving hebben tot 28 juni 1968 de dagelijkse goederentrams van het Sneker emplacement, via de Bolswarderweg en dwars door de dorpen Ysbrechtum en Nijland naar de 'Hollandia'-zuivelfabriek in Bolsward v.v. gereden. Vanuit Sneek reden deze locomotoren ook goederentreinen naar IJlst, Oudega en Bozum. Ze verzorgden bovendien de rangeerdienst met goederenwagons op het toenmalige Sneker emplacement.

Sik

De locomotoren hadden de bijnaam 'Sik', naar het mekkerend geluid van de op uitlaatgassen werkende fluit. Het hier opgestelde exemplaar met het nummer 323 werd in 1949 gebouwd door Werkspoor in Amsterdam. Na een werkzaam leven in de goederen- en rangeerdienst bij de Nederlandse Spoorwegen werd deze 'Sik' overgenomen door Volker Stevin en ingezet voor spoorweg-vernieuwingswerkzaamheden. In 2004 is de 323 door deze aannemer aan de gemeente Sneek geschonken als herinnering aan het goederenverkeer via de tramlijn Sneek-Bolsward. Dankzij de spontane medewerking van vele bedrijven en instanties, die dit project mede mogelijk hebben gemaakt, is de 'Sik' op 29 januari 2005 op deze standplaats onthuld.

Info met dank aan Wim Hoekema Sneek