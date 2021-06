Locatievoorstelling SKAAD speelt vanaf eind augustus in Loënga

SKAAD speelt vanaf eind augustus t/m september 2021 in de boerenschuur van de familie Hoekstra, op Camping Pasveer in Loënga. “We zijn verheugd dat we het publiek weer mogen ontvangen. De schuur richten we in als een sfeervol theater waar ze gaan genieten van een mooie voorstelling’, aldus David Lelieveld van Pier21. Alle voorstellingen zijn in principe uitverkocht. “We houden voorlopig de anderhalve meter aan en dus hebben we een beperkt aantal zitplaatsen, daarom spelen we tweemaal daags”, aldus Lelieveld.

Reeskamp

De voorstelling SKAAD is gebaseerd op het levensverhaal van verzetsman Reeskamp uit het Gooi die tijdens de oorlogsjaren bij de knokploeg van Scharnegoutum vele spectaculaire en moedige acties onderneemt. Direct na de oorlog wordt hij daarvoor geëerd en geprezen maar later ontstaat er twijfel over zijn motieven. En dan gaat het mis en stort alles in. Verkeerde keuzes, toeval en noodlot, Friezen die hun handen aftrekken van de buitenstaander. Vanaf zijn hoge voetstuk maakt hij een diepe val.

In de voorstelling spelen Paul R. Kooij, Dette Glashouwer, Pleun de Roode en Eelco Venema onder regie van Danielle Wagenaar. SKAAD is geschreven door Marijke Schermer in het kader van 75 jaar vrijheid.