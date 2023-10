Livestream loting Nationale Beker volleybal met inbreng van VC Sneek

SNEEK - Op dinsdag 31 oktober – vanavond dus al- vindt in de eigen studio van Tijd Voor Volleybal de loting plaats van de nationale beker 2024. Het tweewekelijkse programma verzorgt vanaf 20.30 uur ook de livestream.

Dieuwke Kramer, vaste medewerkster Tijd Voor Volleybal

Bekende spelers uit verschillende clubs schuiven in Utrecht aan en blikken alvast vooruit op de komende wedstrijden. De loting wordt verricht door presentator Jeffrey Klok en Dieuwke Kramer. De laatste is vaste assistent teller bij de dames van Friso Sneek, ontvangt iedere thuiswedstrijd de officials bij de Sneker dames en is vaste medewerkster bij Tijd Voor Volleybal. Zij maakt daarbij deel uit van het mediateam en speelt een belangrijke rol bij het plaatsen van berichten op de socials.

Bron: VC Sneek