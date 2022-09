Liveband in Cafe Neighbours

SNEEK- Zaterdag 3 september is de band Red Cars te gast in Cafe Neighbours aan de Kleine Kerkstraat in Sneek. Red Cars heeft de hele zomer bij grote feesten gestaan en staat met hun afwisselende repertoire bekend er een feest van te maken! 80`s, 90`s, rock and roll, Nederlandstalig, rock en hits van nu, het komt zaterdag allemaal voorbij.