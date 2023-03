Live Cultuur SWF in dorpshuizen Woudsend en Gauw

GAUW/WOUDSEND - In februari is het project 'Live Cultuur Súdwest-Fryslân' gestart, een initiatief van Prop Theatercollectief en Stichting It Podium met ondersteuning van Doarpswurk. Met dit project willen ze de spilfunctie van de dorpshuizen (en MFC's) in de mienskip versterken door het lokale culturele leven een boost geven.