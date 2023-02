Live Cultuur in Dorpshuizen Súdwest-Fryslân

WOUDSEND- Tijdens de coronapandemie lagen het dorpsleven en het culturele leven bijna volledig stil. Marcel Becker, Jelmer van der Wal en Lammert Postma bedachten een plan om weer reuring in de zaak te brengen. Vanuit hun stichtingen PROP Theatercollectief en It Podium organiseren ze daarom het project Live Cultuur Súdwest-Fryslân. In zeven dorpshuizen verspreid over de gemeente komen er in februari en maart diverse, lokale muziek- en theateracts naar de dorpen toe.

Het idee is ontstaan tijdens het UIT-festival. Marcel Becker, bestuurder van PROP Theatercollectief en Lammert Postma, voorzitter van It Podium raakten daar aan de praat. Beiden zijn actief in de culturele sector en zochten naar een manier om het culturele leven in de gemeente Súdwest-Fryslân weer een boost te geven na de coronapandemie. Al gauw werd Jelmer van der Wal, medebestuurder van PROP, erbij betrokken en gedrieën bedachten ze een plan.

De kern van dit plan was om een win-win-win situatie te creëren: het dorpsleven wordt weer op gang gebracht, de dorpshuizen worden gesterkt in hun spilfunctie binnen de gemeenschap en lokale artiesten kunnen weer aan de slag. Eddy Lania van Doarpswurk, dorpencoördinator Erik Visser van de gemeente Súdwest-Fryslân en Sjouke Nauta van Friesland Pop werden enthousiast van dit idee en hielpen bij de verdere uitwerking.

Uiteraard zou het project nooit kunnen slagen zonder medewerking van de dorpshuizen, de vrijwilligers en de artiesten. Gelukkig hadden die er allemaal wel oren naar en het resultaat is het project Live Cultuur Súdwest-Fryslân. In de maanden februari en maart komen er in zeven dorpshuizen elk twee live theater- en/of muziekacts. Het dorpshuis zorgt voor de vrijwilligers en stelt het podium ter beschikking. Vanuit het project worden kosteloos de acts en de techniek geleverd.

De deelnemende dorpshuizen zijn: It Joo in Oudega, Piers’ Stee in Kimswerd, De Tysker in Easterwierrum, It Mienskipshûs in Kubaard, Maggenheim in Makkum, De Driuwpôlle in Woudsend en Us Gebou in Gauw. Kijk voor informatie over de acts, data en tijden op de website van Prop Theatercollectief.