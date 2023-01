Live band 'Stars Like Us' in Neighbours

SNEEK - Zaterdag 28 januari is de live band Stars Like Us te gast in Cafe Neighbours aan de kleine kerkstraat in Sneek.

Stars Like Us is een ervaren band, bestaande uit vier rasmuzikanten! Nederlands en Engelstalig, pop en rock, in het veelzijdige repertoire van Stars Like Us komt het allemaal voor! Al deze ingrediënten samen staan natuurlijk garant voor een onvergetelijke avond, waarbij het publiek voorop staat!

Stars Like Us begint zaterdag om 23.00 uur en de entree is gratis.