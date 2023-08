Lit it skûtsjesilen mar begjinne - Muzykfideo fan Marije's 'Wyn en Wetter' no ek live!

TOP EN TWEL - Op 18 maaie brocht Marije Overwijk-Pander út Twellingea har Frysktalige single 'Wyn en Wetter út en no is ek de muzykfideo live! De fideo is yn gearwurking mei ProVisie fan Wybren Bergsma en mei tank oan de bemanning fan it Top en Twelster-skûtsje ta stân kommen.