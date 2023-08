Lionsclubs Sneek vinden elkaar in Badeendenrace en het Odensehuis

SNEEK- “We spraken als afzonderlijke Lionsclubs al langer over het organiseren van een Badeendenrace. Dat hoorden we later van elkaar toen we elkaar benaderden. Rond 2000 vond er een afscheiding plaats van een aantal leden van Lionsclub Sneek. Zij startten later Lionsclub Waterstad Sneek. In 2022 besloten beide clubs, los van elkaar, een Badeendenrace te organiseren”, vertelt Bert de Jong van de Lionsclub Sneek.

“In december namen we contact met elkaar op met de intentie om dit samen te organiseren en toen bleken we hetzelfde voornemen te hebben. De oude verschillen zijn verwerkt en geaccepteerd en vanuit dit initiatief ontstaat zo een hele mooie samenwerking.”

Er werd een werkgroep opgericht van 6 mensen, drie uit elke club en zijn rond ter tafel gaan zitten. Al snel bleek dat de clubs elkaar hadden gevonden! Ook de opbrengst voor het goede doel, ‘kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun directe omgeving, familie en betrokkenen ondersteunen’ was snel besloten.

Alzheimer

“Eén van echtgenotes van één van onze leden was kort hiervoor gediagnosticeerd met Alzheimer. Zij en haar man kwamen in contact met de organisatie van het Odensehuis in Bolsward. Dit is een inloophuis voor iedereen die met dementie te maken heeft. Mensen met een beginnende dementie, (klein-)kinderen en andere naasten zijn daar van harte welkom! Warmte, gezelligheid, advies en betrokkenheid voeren daar de boventoon”, vertelt De Jonge.

Ongeveer 25 geleden is er ook een Badeendenrace georganiseerd, dit vond plaats onder de aansturing van Sneek Promotion. Nu dus georganiseerd door de beide Sneker Lionsclubs.

Op 16 september

De Badeendenrace Sneek vindt plaats op zaterdag 16 september om 12 uur. Op die feestelijke dag worden ook het Shantyfestival en de Sprinkussen Elfstedentocht georganiseerd dus veel gezelligheid en drukte in de stad. Voorafgaand aan de race vindt de prijsuitreiking plaats van de tekenwedstrijd voor kinderen plaats die we parallel aan de race organiseren. Als je mee wilt doen kijk dan op badeendenrace-sneek.nl.

Bij de start van de race worden 3000 badeenden in één keer in het Grootzand gegooid. Elk badeendje heeft een uniek nummer wat overeenkomt met een gekocht lot.

De brandweer maakte stroming en spuit de eendjes onder commentaar van een bekende Sneker de goede richting op. De 40 badeendjes (loten) die als eerste binnenkomen hebben een prijs gewonnen.

Prijzen

Een groot deel van de prijzen zijn geschonken door de ondernemers en winkeliers uit Sneek. Er is ook door sponsoren een heel mooi bedrag overgemaakt op de rekening van de organiserende stichting.

Bij de hoofdprijzen kun je denken aan een e-bike, grootbeeld televisie, een hele dikke cadeaubon, een zeer sjiek diner voor 2 inclusief wijnarrangement en nog heel veel andere mooie prijzen.

“Aan het einde van de race wordt het bedrag ten behoeve van het goede doel bekend gemaakt. We hopen straks een heel mooi bedrag over te mogen gaan maken. Daarvoor is het nodig dat alle loten/badeendjes worden verkocht”, weet De Jonge.

Voor meer informatie en aankoop van jouw misschien wel winnende lot/badeend(jes) kijk op www.badeendenrace-sneek.nl Ook nieuwe kleine en grote sponsoren blijven van harte welkom!