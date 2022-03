SNEEK- De Vereniging Oranje Sneek gaat vanaf dit jaar de actie “Lint voor een kind” organiseren. Kent u een kind dat iets bijzonders heeft gedaan voor anderen? Meld hem of haar dan aan voor een ‘Lint voor een kind’.

Eén van de aangemelde kinderen wordt tijdens de aubade op Koningsdag in het zonnetje gezet door de kinderburgemeester van de gemeente Súdwest-Fryslân. Aanmelden mét motivatie kan tot uiterlijk vrijdag 15 april a.s. via Ver.oranjesneek@gmail.com