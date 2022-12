Linda Ludens met cabaretprogramma ‘Vakantie Van Mezelf’ in Lewinski

Je zal maar een Bed & Breakfast hebben en zelf aan vakantie toe zijn.... en dan vooral: vakantie van jezelf en je gedoe. Wat kun je dan doen en waar moet je dan naartoe? Vakantie van Mezelf is een openhartig relaas van de 'Mevrouw van de Bed & Breakfast' die nu eens niet haar mening onder loungebanken en strandstoelen steekt en zichzelf probeert te bevrijden. Linda Ludens vertelt het verhaal met liedjes en sketches. Voor iedereen die zin heeft in een mini-break.

Muzikale begeleiding op piano: Jannie Brandsma.

Over Linda

Linda Ludens is geboren in Haarlem en na vele haltes in Friesland terecht gekomen. Zij is beeldend kunstenaar, verhalenverteller, dichter en zingt eigen liedjes.

Kort nadat zij in Friesland verzeilde heeft zij bij wijze van 'inburgeringsexamen' het theaterdiner Het Geregt- De Saeck Aeltje Idses geschreven en geregisseerd, succesvol opgevoerd door de theatergroep Palaver uit Warns. Daarvoor regisseerde zij theatergroep De 7e Drift met het stuk De Stoel van Stanislavski, geschreven door Guido van Meir, verschillende keren opgevoerd in theaters van Groningen. Vakantie van Mezelf is Linda's eerste cabaretvoorstelling.

Diner voorafgaand is mogelijk, kies dan ticket incl. diner. De keuken is geopend tussen 18 uur en 19.30. Eventuele dieetwensen graag vooraf aan ons doorgeven. De voorstelling Vakantie van Mezelf start om 20.00 uur (inloop 19.30 uur)

Vakantie Van Mezelf

Cabaret door Linda Ludens

vrijdag 16 december 2022 / 19:30 vvk 12,50 via lewinski.nl

Vakantie van Mezelf / TRY-OUT