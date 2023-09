Light Painting tijdens Museumnacht FRL in Fries Scheepvaart Museum Sneek

SNEEK- Op zaterdag 30 september openen 30 musea in Fryslân hun deuren na sluitingstijd, voor een nachtelijke museumbeleving. Het Fries Scheepvaart Museum in Sneek haakt daarop in met een workshop Light Painting. Met het donker als canvas en het licht als verf, kun je de mooiste kunstwerken maken.

Maak een zelfportret, zet een bijzonder object in het licht, of houd het abstract en laat je verrassen. Met een camera wordt het spoor van je beweging vastgelegd in de mooiste kleuren. Het eindresultaat kun je na afloop zelf downloaden.

Praktische informatie

De workshop duurt 50 minuten en is zowel geschikt voor jongeren als voor volwassenen. Maximaal 50 deelnemers per keer. Er is een workshop om 20.00 uur en een om 21.00 uur. Tickets voor de workshop inclusief museumentree koop je voor €7,50 via de website van het museum.

Workshop Light Painting 20.00 – 20.50 uur

Workshop Light Painting 21.00 – 21.50 uur

Natuurlijk mag je ook het museum bezoeken zonder dat je de workshop volgt. Dan is de entree €5,50. Kaartjes hiervoor koop je gewoon op de avond zelf in het museum. Deze kun je niet online reserveren.

Museumnacht FRL

Museumnacht FRL werd in 2022 voor het eerst gehouden, en is de enige provincie brede museumnacht in Nederland. In totaal doen er 30 musea uit de hele provincie aan mee. Het is een initiatief van de Museumfederatie Fryslân en Merk Fryslân en wordt o.a. gesteund door de gemeente Súdwest-Fryslân.