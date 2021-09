Ligconcert in Martinikerk Sneek

SNEEK-Met het oog op de komende ingrijpende verbouwing sluit de kerk op 4 oktober voor langere tijd haar deuren. Na de verbouwing gaat de kerk door als de vernieuwde Martini, een open kerk in het ‘hart’ van Sneek, een vindplaats van geloof, hoop en liefde. Gelukkig kunnen we voordat het zover is nog één keer genieten van de magische klanken van het orgel.