Liftwedstrijd voor jongeren uit Friesland

Vijf koppels gaan deze uitdaging aan in de herfstvakantie van 2023. “Eenzaamheid, depressie en isolatie onder jongeren” schrijven krantenkoppen de afgelopen jaren over jongeren van deze tijd. Veel maatschappelijk ontwikkelingen kunnen hier in een rol in spelen of hebben gespeeld…. Maar wat als we in actie komen!? Wat als we onszelf en andere jongeren gaan inspireren om elkaar te ontmoeten en een avontuur aangaan met z’n allen. Backpacks op, liftborden mee, GPS trackers aan voor de veiligheid en Let’s Go! Uit je comfortzone komen en plezier maken met je team. Ruimte maken om persoonlijk te groeien en nieuwe ervaringen op te doen voor jezelf en met elkaar.

In de herfstvakantie

Inmiddels staan er 5 koppels klaar die in de herfstvakantie van 2023 met elkaar een liftwedstrijd aan gaan. De jongeren komen uit verschillende hoeken van Friesland. Op 10 augustus is er een inleidende bijeenkomst geweest waarbij de jongeren binnen een straal van 1600 kilometer hun eindlocatie en tussenstops uit konden zoeken. In teamverband zijn de volgende steden gekozen; -Eindstation: Genua, Italie- dag 4; -Tussenstops: Ardennen(Belgie)- dag 1, Dijon(Frankrijk)- dag 2 en Tessin(Zwitserland)- dag 3. Er is een wedstrijd element gekoppeld aan het liften. Het koppel dat de snelste tijd neerzet binnen deze week wint een prijs. Daarnaast kunnen er fairplay punten worden verdiend en ouders, familie, vrienden etc. kunnen de wedstrijd vanaf thuis volgen.

Sponsorbedragen

Als laatste zorgen de jongeren er zelf voor dat ze een 300 euro aan sponsorbedragen binnen halen en krijgen ze 175 euro toegekend door het project MDT Divers, die hen na afloop voorziet van een certificaat van deelname. Voor meer informatie kijk op www.mdt.frl/divers.

Op 7 september zal de 2e bijeenkomst worden verzorgd door pro lifter Tsjeard Hofstra, tevens schrijver van het boek: LIFT! die alle ins en outs over het liften gaat presenteren aan de deelnemers. Deze bijeenkomst krijgt een vervolg op zaterdag 16 september met een proefliftwedstrijd vanaf het station van Leeuwarden. De deelnemers gaan dan 100 km proefliften door Friesland.

Op maandag 23 oktober 2023 starten de jongeren op het station van Leeuwarden met de echte wedstrijd! De jongeren verblijven iedere nacht in een hostel en twee begeleiders/jongerencoaches van MDT Divers en Project 11 rijden tussen de koppels door tijdens het liften met een gesponsorde bus van Autohopper, Sneek. Tijdens de reis maken de jongeren iedere dag reisverslagen door middel van vlogjes en polarsteps, die op de instagram en facebookpagina van Stichting Doe Maar! worden geplaatst.

Nieuwsgierig geworden? Kijk op op onze insta-en/of facebookpagina: stichtingdoemaar of volg vanaf 1 september 2023 onze nieuwe website: www.stichtingdoemaar.nu, om op de hoogte te blijven van de leuke ontwikkelingen.