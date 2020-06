Zonnig zomers Karinthië

Deze zonnigste deelstaat van Oostenrijk biedt onwijs veel mogelijkheden voor een heerlijke vakantie. Door het indrukwekkende landschap met hoge bergtoppen en dalen, meer dan 200 meren waar je in kunt zwemmen, lieflijke traditionele dorpjes, historische steden, heerlijke eetcultuur en fantastische outdoor sportactiviteiten, maakt het deze regio tot een ultieme zomerbestemming. Zo zijn er talloze fiets- en mbt-routes, prachtige wandelroutes over bergtoppen, maar ook langs spectaculaire watervallen.

Beleef zelf de indrukwekkende zomer-rodelbaan Pendolino of ga paragliden en voel je vrij als een vogel. Wat relaxter? Ga forelvissen bij de Osiachersee of ga een mooie roadtrip maken van Garnitsenklamm naar Eggeralm. Waar wacht je nog op? Ga op avontuur in Karinthië en beleef de ‘Gemütlichkeit’ zelf.