“Het winkelen blijft voor velen één van de leukste vrijetijdsbestedingen”

SNEEK - Op de tweede dag dat de ‘niet-essentiële’ winkels weer op afspraak open zijn, stappen wij binnen bij Simone Silvius van De Duif in Sneek. Voor de ingang hangt een koord waardoor je niet zomaar naar binnen kunt lopen en daarachter staat een tafel waar wij netjes worden ontvangen. Het ziet er allemaal strak georganiseerd uit, zoals wij van De Duif gewend zijn. Je voelt direct de euforie. Iedereen is blij dat er weer beweging is.

Wanneer wij vragen hoe het afgelopen jaar voor De Duif is geweest, moet Simone Silvius echt even graven om terug te halen hoe het ook alweer was. Er is in de tussentijd zoveel gebeurd…

Wat gebeurt hier?

Ze herinnert zich dat ze zich aan het voorbereiden waren op de opening van het voorjaarsseizoen; het beloofde een druk seizoen te worden totdat COVID-19 zijn intrede deed. Eerst was er een gevoel van machteloosheid, iets van ongeloof: wat gebeurt hier…? Na een gesprek dat Simone voerde met iemand die haar vroeg: “Wat nu als dit twee jaar voortduurt?”, is ze gaan nadenken. ’s Avonds in bad liggend, met een flinke scheut lavendel, ging ze het gesprek met zichzelf aan. “Ik heb in het begin van de coronatijd uren met mezelf en anderen zitten praten om een ‘strijdplan’ te maken. Dit duurde al met al een week!”

Vertrouwen

Tijdens haar opvoeding heeft Simone al meegekregen dat je veel vertrouwen in jezelf, je klanten en je omgeving mag hebben. Wanneer je de klant met aandacht verzorgt en inspeelt op de behoefte die er leeft, laten klanten je niet zomaar in de steek. Met die gedachte kwam het vertrouwen weer terug en was er weer volop creatieve energie. Door te sparren met onder andere haar team en collega-ondernemers uit de branche met wie ze samen een clubje vormt kwamen veel ideeën voorbij. Door out of the box te denken en verschillende scenario’s de revue te laten passeren werden de plannen concreet.

Simone: “Er moest van alles geregeld worden, van financiën en leveranciersgesprekken tot het opzetten van een webshop. Er was veel aandacht voor het team nodig; iedereen staat er toch weer op haar eigen manier. De grote winkelketens gingen al snel helemaal dicht, maar bij De Duif bleef winkelen op afspraak mogelijk. Op het moment dat het team ook weer vertrouwen kreeg werden de deuren van de winkel, met inachtneming van de RIVM-maatregelen weer geopend. “Wij hebben een hele goede zomer gedraaid”, aldus Simone. Ze is de vijftig gepasseerd, maar heeft nog nooit zo hard gewerkt, bekent ze.

Leuke vrijetijdsbesteding

“Het winkelen blijft voor velen één van de leukste vrijetijdsbestedingen”, aldus Simone. “Daar zijn veel mensen zich door deze tijd des te meer bewust van! Het koopgedrag verandert en de veranderingen volgen elkaar snel op. Je merkt dat mensen het heerlijk vinden wanneer ze persoonlijke aandacht krijgen.

Je koopt vaak iets omdat je het ergens hebt gezien en vaak wordt het dan gedragen door iemand die jou aanspreekt. Wanneer de consument iets moois gezien heeft, wil die het wel graag snel hebben. Dat is iets waar De Duif op inspeelt. Er is het afgelopen jaar veel ingezet op inspiratie en beleving, onder andere in de winkel zelf, op de website, in de webshop en via social media als Instagram TV. Zodra het dan besteld wordt via Instagram, telefonisch of via de webshop, is het een spel geworden om het zo snel mogelijk bij de klant af te leveren.

Tijdens de lockdown zijn er in de winkel opnieuw veranderingen doorgevoerd. Alle basics hangen letterlijk achter de gordijnen waardoor er ruimte is gecreëerd om leuke hoekjes te maken waar de klanten persoonlijk gestyled worden. Het blijft een vak apart om mensen zó te kleden, dat ze zich mooier voelen en de persoonlijkheid onderstreept wordt.”

Webshop

“De webshop is een vak apart. Hier zijn twee twintigers voor aangenomen. Zij weten hoe de consument zich online oriënteert. Veel jongeren hebben vaak zélf al iets van een duizend volgers en staan heel gemakkelijk voor een camera. Maar wat nu de wereld van de jongeren is, is over een poosje ook de wereld van onze leeftijd.

Je merkt wel een groot verschil tussen de kledingmerken. Merken zoals Studio Anneloes zijn zelf ook online zeer actief en komen regelmatig met nieuwe items. Zodra deze in de winkel zijn worden ze ook gepresenteerd via live video’s door de dames van De Duif en zijn ze te bestellen via de webshop. Deze artikelen gaan dan ook heel snel.”

Nu er weer op afspraak gewinkeld kan worden verwacht Simone dat de online verkopen wat af zullen nemen, maar dat het blijft is zeker. Ze ziet het als een aparte tak onder De Duif die zeer geschikt zal blijven voor bepaalde merken.

Shoppen is van alle tijden

Ondanks dat ze de coronaperiode liever had gemist, kan Simone niet ontkennen dat ze het afgelopen jaar wel heel veel heeft geleerd en gedaan waardoor haar onderneming futureproof is. Ze raadt iedereen aan om te blijven kijken naar de mogelijkheden die er zijn en te vertrouwen op je eigen kunnen en dat van je team!

“Voor de toekomst van de binnenstad is het belangrijk dat er een gevarieerd winkelbestand is. Sommige winkeliers stoppen vanwege verschillende redenen, maar anderen zullen weer opstaan met nieuwe ideeën waardoor wij kunnen blijven shoppen, want dat is van alle tijden!”

Laat je inspireren volgens de laatste modetrends, gegeven door de dames van De Duif! Zie de link hieronder voor de lifestyle bijlage!

