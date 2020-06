Het leven is een feestje - Elina's salon

Ja, dat durf ik best hardop te zeggen. Ondanks alles wat er de afgelopen maanden met ons gebeurt en niets meer is zoals het was. Ondanks dat we soms mensen verliezen aan de corona-strijd en extra aandacht voor het welzijn van anderen en onszelf broodnodig is.

En ook ondanks dat alle grote en kleine festivals, concerten en buitenuitjes allemaal niet

door kunnen gaan, blijf ik het leven wel vieren, hoor. Met eigen kleine feestjes bijvoorbeeld.

Ons eerste gezins-bbq-pret-festijn hebben we inmiddels al achter de rug, wat hebben we

genoten. Vriendschappelijk klaverjassen kan ook heel goed digitaal aan de tuintafel. Bekijk

de dichtbije wereld eens met hernieuwde blik en vier het mooie dat je ervaart.

Maar houd ze ook feestelijk, die mini-festivals. Zorg voor je gezondheid en vooral ook voor je

huid. De voorjaarszon is extra fel doordat de luchten wereldwijd steeds meer quarantaine-

schoon worden. Goede zonbescherming met een hoge beschermingsfactor en zonder

minerale oliën en parfum smeren is daarom mijn grootste devies op dit moment. En

vitamine D slikken ook.



Want voldoende vitamine D haal je alleen op als je elke dag minimaal twintig minuten naakt

in de zon ligt. En ik vermoed dat dit niet massaal gebeurt. Denk alleen al aan het effect op je

buren. Of op je puberkinderen die er niet op zitten te wachten om naakte ouders te zien als

ze opkijken van hun thuisschool geploeter. En bovendien is al dat zonnen helemaal niet goed

voor je kostbare huid. Huidbeschadigingen loop je in de zon makkelijker op, dus koester

jezelf door er niet teveel in te zijn en je goed te beschermen.



Maak er ook een feestje van, voor zover dat kan. Leve het buitenleven.



Elina Zeldenrust - Elina's salon