Helemaal klaar voor het voorjaar met Hyltje's tuintips en trends

FRYSLÂN - Elk seizoen heeft zo zijn charme, maar het voorjaar doet toch echt iets extra’s. De lammetjes dartelen in de wei, de krokussen die weer uit de grond schieten, een heerlijk lentezonnetje. Voor velen hét moment om weer in de tuin aan de slag te gaan.

Nederlanders zijn echte tuinliefhebbers. Uit onderzoek van de Tuinmonitor 2020 blijkt dat we één tot vier uur per week besteden aan tuinieren. We geven onze tuin gemiddeld een 7.0. In een tijd van verplicht thuis zitten en uitgestelde vakanties merken wij ook dat we onze tuin nóg belangrijker zijn gaan vinden. Er werd afgelopen jaar meer geld uitgegeven aan het opknappen van het huis én van de tuin dan andere jaren. Geen slechte keuze. Van een investering in je huis of tuin heb je immers veel langer plezier dan van een vakantie.

Trends

Hoewel we vroeger vooral een onderhoudsvrije tuin wilden – veel groen werd vervangen door beton en steen - zien we de laatste tijd dat planten, bomen en struiken weer terugkomen. We gaan nu weer meer voor groen en gebruiken voor de extra’s meer natuurlijke materialen. Een prachtige ontwikkeling, goed voor de bloemetjes en de bijtjes en ook belangrijk voor de afvoer van het hemelwater. Door de steeds warmere zomers zien we ook dat we van onze tuinen een verlengde van ons huis maken. Inclusief stijlvolle tuinmeubels en buitenkeukens.

Hyltje’s tuintip

Voor een mooi groen gazon kun je het beste maaien met een handmaaier zonder opvangbak. Hou je gazon kort, maai dus iets vaker. Alle voedingstoffen die je wegmaait geef je hierdoor meteen weer terug. Je hoeft zelf minder te bemesten en je hebt geen groenafval. Je gazon wordt dichter, groener en dus mooier.

Hyltje Bosma

Hoveniersbedrijf Bosma