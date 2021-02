Allround hairstylist(e) gezocht bij Beauty Centre Hair Affair in Sneek

SNEEK - Beauty Centre Hair Affair Sneek is op zoek naar een Allround Hair Stylist(e)! Als stylist bij Hair Affair ga je aan de slag in de salon, gelegen aan het Kleinzand, in een gezellig team van creatieve collega’s. Binnen deze functie ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig stylen van het haar van de klanten. Belangrijk is dan ook dat jij alle kneepjes van het kappersvak goed beheerst. Zelfstandig knippen, verven, föhnen, stylen en adviesgesprekken voeren is voor jou dan ook geen probleem.

Wie is Beauty Centre Hair Affair?

21 jaar geleden opende Astrid Hulzebos - Teensma deze salon. Beauty Centre Hair Affair is gevestigd in de binnenstad van Sneek, ondergebracht in een prachtig historisch grachtenpand. Ze houden van gezelligheid, creativiteit en kunnen hard werken om al hun klanten tevreden en mooi te maken.

Dé ideale kandidaat…

Afgeronde opleiding Allround kapper

Salon ervaring

Is beschikbaar in het weekend, koopavond en doordeweeks

Service gericht, sociaal, gastvrij en enthousiast

Wat Hair Affair jou biedt

Mooie werkomgeving

Een gezellig, enthousiast en gedreven team om mee samen te werken

Opleiding en training

Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden

Gratis kappersbehandelingen in de salon

Ben jij geïnteresseerd om aan de slag te gaan voor Beauty Centre Hair Affair? Wil jij blijven leren en ontwikkelen binnen het kappersvak en past het bovenstaande profiel bij jou wensen en ambities? Dan ontvangen zij graag jouw sollicitatie middels een motivatie en CV inclusief foto. info@hairaffair.nl