Lifestyle Op zoek naar een kraamcadeautje in Sneek

Met het geboortejaar 1988 in mijn paspoort kun je al snel uitrekenen dat ik dit jaar 34 kaarsjes op mijn verjaardagstaart heb staan. En als begin dertiger kun je er nu eenmaal niet omheen: mensen in je omgeving zijn toe aan baby’s. Ook mijn vriendengroep heeft de switch inmiddels aardig gemaakt: van elke vrijdag een feestje en regelmatig weekendjes weg naar wekelijks zwemles en uit eten bij het pannenkoekschip. Niks mis mee natuurlijk, en vooral erg gezellig dat we samen in dezelfde fase zitten.

Van de in totaal zes stellen in onze vriendengroep verwachten er twee de komende maanden een kindje en is één stel net de ouders geworden van een dochtertje. Je snapt: ik koop de laatste jaren bijna elk kwartaal wel een kraamcadeau. Een mooi voorleesboek is natuurlijk altijd leuk, maar ik wil dit keer iets origineels geven. En nee, geen luiertaart. Dat is me als dertiger met een baan, een eigen bedrijf en een kind van anderhalf echt te veel werk. Is ook oké toch? En waarom zou je het zelf verzinnen als je een ander je ook kan helpen? Ik ga vandaag op pad in Sneek op zoek naar een bijzonder kraamcadeau!

Van der Velde boekhandel

Dat boek blijft toch een beetje in mijn hoofd rondgaan. Daarom neem ik eerst een kijkje in de mooiste boekenwinkel van Sneek: Van der Velde. Als ik in de stad ben en tijd over heb, ga ik hier altijd even naar binnen. Er heerst altijd zo’n fijne rust in deze winkel. Net als in een bibliotheek praten mensen hier zachtjes en het pianogepingel op de achtergrond maakt het helemaal af. Maar goed, ik heb een doel! Ik spreek verkoopster Lotte aan en vraag haar naar een leuk boek als kraamcadeau. Ze laat me prachtige voorleesboeken van Lemniscaat zien. Vervolgens lopen we naar de andere kant van de winkel en bladeren we door boeken over de eerste maanden van je leven met baby.

En dan zien we een ‘boek’ dat je waarschijnlijk voor altijd bewaart: ‘Mijn grote mijlpalenboek’. Het is een soort mapje waarin je alle ‘eerste keertjes’ van je baby kunt bijhouden. Maar er staan ook tips in (altijd fijn) en je kunt de mijlpalenkaarten eruit halen en gebruiken voor een foto met je kindje. Bovendien staat het vol met prachtige tekeningen in neutrale tinten en ja, daar ga ik toch altijd wel lekker op. Deze gaat mee!

Bakkerij Puur Posthuma

Ik ga voor een mooi pakket en daarom ben ik er nog niet. Eten doet het altijd goed en ik besluit een stukje door te lopen naar Puur Posthuma. Deze bakkerij is een tijdje terug helemaal vernieuwd. Zodra ik de drempel overstap, verbaas ik me over hoe gezellig deze bakkerij eruitziet! Hartstikke hip en bovendien verkopen ze veel meer dan brood en andere baksels. Doordat ze ook verse sapjes, servies en allerlei leuke cadeautjes verkopen voelt het meer aan als een concept-store. Eigenaresse Nyncke vertelt me dat ze zelfs een webshop hebben waar je thuis op je gemak rond kunt kijken en allerlei lekkers kunt vinden. Dit adresje moet ik onthouden!

Tussen al het lekkers valt mijn oog direct op doosje met daarin twee roze luxe koeken. Heel schattig versierd met roze icing, kleine babyvoetjes, roze muisjes en om het af te maken: een speentje. Dit is perfect, die gaan mee in de tas!

FILSEN thee & vintage

Bij wat lekkers smaakt een bakje thee altijd goed. Ik hoorde een vriendin laatst over Filsen, een nieuwe winkel aan het Grootzand. Ze bestaan al bijna twee jaar, maar door de lockdowns hebben ook zij veel de deuren gesloten gehad. Daarom is het nu de hoogste tijd om er een kijkje te nemen. Bij binnenkomst verwonder ik me direct over de prachtige aankleding in de winkel: al die pastelkleuren en gezellige vintage meubels maken dat ik hier direct rond wil sneupen. Eigenaresse Ilse haalt me uit mijn bubbel en achter haar zie ik ontzettend veel dozen met verse thee staan. Er zijn maar liefst negentig soorten om uit te kiezen. Ilse leest de spontane keuzestress waarschijnlijk van mijn gezicht af en ze biedt me aan om een lekkere thee te proeven.

Ik vertel haar over mijn zoektocht naar kraamcadeau's en ze kiest direct voor de Feng Shui thee. Een lekkere zachte cafeïnevrije kruidenthee die zorgt voor meer balans. Ilse tovert een werkelijk prachtig dienblad met servies tevoorschijn en terwijl de thee trekt, laat ze me zien dat je via WhatsApp alle soorten thee bij haar kunt bestellen, ideaal! Na een paar minuutjes proeven we samen de thee en inderdaad: dit is echt heel lekker. Ilse schept de verse thee in een zakje en ik besluit er een klein pakketje van te maken door er ook een thee-ei en theezakjes bij te doen. Want ja, met alleen verse thee kom je niet zo ver.

Hair Affair

Helemaal blij met mijn vondsten loop ik naar mijn laatste adresje. Ik wil namelijk nog een cadeau toevoegen. Iets wat speciaal voor de moeder is. Want zo’n bevalling en die kraamweken gaan je natuurlijk niet in de koude kleren zitten. Ik loop binnen bij mijn vaste kapper: Hair Affair. Hier heerst altijd zo’n fijne bedrijvigheid, je wordt door iedereen vriendelijk begroet en er gebeurt altijd wat zonder dat het druk aanvoelt. Wat ik zo fijn vind aan deze salon is dat je er ook allerlei schoonheidsbehandelingen kunt boeken.

Eigenaresse Astrid verwelkomt me en denkt mee over mijn cadeau. Al snel komen we uit op een waardebon. Zo kan de kersverse moeder zelf kiezen waar ze zin in heeft en wanneer ze de behandeling wil plannen. En hoe attent: Astrid doet er ook nog een proefje bij van een fijne oogcrème. Om de zichtbaarheid van die slapeloze nachten een beetje weg te kunnen poetsen…

Zodra ik thuiskom pak ik alles direct leuk in. Folietje en strikje eromheen en mijn missie is geslaagd!

Tekst en fot's: Sonja Harkema