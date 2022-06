'Liever delen dan verspillen' - Buurtkastje aan de Monnikmolen in gebruik genomen om spullen met elkaar te ruilen

SNEEK - Afgelopen vrijdag is het buurtkastje in de wijk Tinga in gebruik genomen. De kast staat in de voortuin van Monnikmolen 54. Het is een buurtkastje voor iedereen en het principe is heel simpel: 'Heb jij producten in de kast staan die je niet meer gebruikt (lang houdbaar), mag je ze in de buurtkast zetten. Zie jij er zelf producten in staan die jij kan gebruiken ……neem ze mee'.

Het is als het ware een ruilkast, maar er is geen verplichting om er iets in te zetten. De ruilkast is voor iedereen, ongeacht de inhoud van je portemonnee. Het doel is om voedselverspilling en onnodig weggooien van producten te gaan. Er is namelijk zoveel (voedsel)verspilling. Daar gaan ze met dit initiatief in de wijk Tinga dus iets aan doen, want hoe mooi zou het zijn om het buurtkastje gevuld te houden onder het mom van: 'Liever delen, dan verspillen'

In principe is het kastje 24 uur per dag open. En als het aan de bewoners van de Monnikmolen ligt, wordt het buurtkastje een groot succes! Meer infformatie is te vinden op de Facebookpagina Buurtkastje Tinga, Sneek.