Lieuwe Bergstra stralend middelpunt bij huldiging De Stânfries

IJLST - De les van turntrainer Lieuwe Bergstra werd woensdag wreed verstoord toen een tsunami aan belangstellenden die De Utherne binnenstormden en hem verrasten op een spontane bijdrage. De inmiddels 77-jarige rots in de branding van De Stânfries was even helemaal van de leg en onderging alle aandacht met stijgende verbazing. Dat was ook wel bijzonder, want welke turntrainer wordt toegesproken door de allergrootste turner aller tijden Epke Zonderland en voormalig technisch directeur van sportkoepel NOC*NSF Joop Alberda? En als klap op de vuurpijl: wie kan zeggen dat er een sportzaal naar hem vernoemd wordt? Dat kan vanaf nu alleen Lieuwe Bergstra met zeer gepaste trots memoreren.

Onvergetelijke middag

Al twee jaar is het bestuur van de IJlster turnvereniging bezig om Lieuwe Bergstra in het zonnetje te zetten. 2020 zou een ideale mijlpaal geweest zijn omdat hij vijftig jaar in dienst was van De Stânfries. Helaas verhinderde corona een mooi plenair en fysiek feest, maar dit jaar was dat niet meer een brug te ver. Kosten noch moeite werden gespaard om de fitte turntrainer op een onvergetelijke middag te trakteren.

Voorzitter Koos Nederhoed benadrukte in zijn speech de enorme impact van Bergstra op de vereniging. “Overal waar je komt, alles ademt Lieuwe uit. Jouw inspanningen voor onze club zijn enorm en niet te evenaren”.

Epke Zonderland en Joop Alberda

Na zijn inspirerende toespraak werd Bergstra verrast door mooie woorden van Epke Zonderland. De gouden medaille winnaar van 2012 op de Olympische Spelen van 2012 kon helaas niet lijfelijk aanwezig zijn vanwege corona, maar was via de livestream rechtstreeks in de uitzending en accentueerde het belang van Bergstra voor de turnsport. “Jij bent een boegbeeld voor het Friese turnen en dat is een groot compliment”, aldus Zonderland die met warm applaus begroet werd. Bergstra onderging het allemaal op zijn bekende wijze. “Je stoort me in mijn les. Ik had alles zo mooi voorbereid en dat loopt nu in de soep”, aldus Bergstra met de nodige humor tegen de in de lach schietende Epke.

Na zijn diens luchtige bijdrage had ook Joop Alberda waarderende woorden voor Lieuwe Bergstra die zuiver ongemakkelijk werd van zoveel complimenten. Alberda verhaalde over de ontmoetingen van vroeger met hem en de hevige concurrentie en benadrukte ook het grote belang van de grijze eminentie voor de turnsport. “Mijn Olympisch hart wenst jou nog alle goeds toe”, aldus Alberda.

Commotie

Op de vraag van Koos Nederhoed of Bergstra ook iets bevroed had van alle commotie, omdat eega Mieke natuurlijk veel van het honk was, antwoordde de IJlster zoals iedereen hem kent. “Ik had echt niets door en Mieke is altijd op pad”, stelde hij. Dat Bergstra de dag van te voren nog even naar de kapper was geweest, was toeval.” Na zoveel weken is het gewoon weer tijd daarvoor”, antwoordde mister De Stânfries nuchter.

Na de toespraken van de twee sportcoryfeeën was het de beurt aan de Oude Glorie die in voormalige turnkleding een ware galavoorstelling gaf hetgeen tot grote hilariteit leidde. Bergsma kon er met volle teugen van genieten. “Ik vind het toch wel prachtig allemaal”, zei hij met gevoel voor understatement.

Soldaat van Oranje

Namens het bestuur kregen hij en zijn vrouw Mieke een bon voor de voorstelling van Soldaat van Oranje aangeboden met daarbij een hotelovernachting. “Moeten we dan met de auto daarheen?”, vroeg Bergstra zich verbaasd af. Een typische reactie van de altijd nuchtere Fries.

Lieuwe Bergstra Seal

Als klapper op de vuurpijl overhandigde Huite Zonderland hem een waardige surprise in de vorm van een symbolisch schild eerst dat straks vervangen wordt door een natuurlijk houten bord met diens naam erop. Deze komt boven de ingang te hangen. De sportzaal in IJlst wordt voortaan dan de Lieuwe Bergstra Seal genoemd en met veel lovende woorden voor zijn vriend Lieuwe nam vader Zonderland de honneurs lijfelijk waar voor zoon Epke. Bergstra kon het moeilijk bevatten allemaal. “Ik hoop dat dit niet veel langer duurt, want om zes uur moet ik weer les geven”. Tja, Lieuwe Bergstra ten voeten uit.

Bron: Persbericht De Stânfries