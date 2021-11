Liefde door de maag

SNEEK- “Soms zijn er momenten dat je leven even iets ingewikkelder of zwaarder is dan anders. Zo was dat ook voor ons toen onze dochter erg ziek werd. Op dit soort momenten is het fijn als er andere mensen voor je klaar staan, alleen wat kunnen ze doen? Wij vonden het toen geweldig dat er andere mensen waren die ook voor ons gingen koken. Hierdoor kregen we regelmatig een voedzame maaltijd voor ons gezin en ontlastte dit ons. Omdat ik dit anderen ook gun heb ik dit idee ingeleverd bij de Friesland zorgverzekeraar als ‘idee voor de mienskip’, zegt Gerlotte Majoor-Boot