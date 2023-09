Lida Dijkstra wint Thea Beckmanprijs

FRYSLÂN - De Thea Beckmanprijs 2023 is gewonnen door Lida Dijkstra. De schrijfster, die opgroeide in Scharsterbrug en tegenwoordig in De Knipe woont, kreeg de prijs voor haar boek 'Schaduw van Toet'. De illustraties zijn van Djenné Fila, het boek is uitgegeven door Luitingh-Sijthoff. De uitreiking vond plaats in de Romeinse Herberg van Archeon in Alphen aan de Rijn. Naast de oorkonde ontving Lida Dijkstra ook een bedrag van 1.500 euro.